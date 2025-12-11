10mila persone hanno già sottoscritto la Gold Card durante il periodo di preregistrazione. Il segretario al commercio Usa: "Mi aspetto che col tempo venderemo migliaia di queste card e raccoglieremo miliardi di dollari"

Vuoi andare a vivere negli Usa ma la procedura per ottenere il visto è troppo lunga? Nessun problema, basta comprare una carta speciale alla modica cifra di 1 milione di dollari. L’amministrazione del presidente Donald Trump ha appena lanciato un nuovo programma di visti, la Trump Gold Card, un percorso per ottenere più rapidamente il visto per vivere negli States. Una notizia che fa discutere, dopo l’obbligo di giustificare la propria attività social per chi vuole recarsi nel Paese.

Chi è interessati può visitare il sito web “Trumpcard.gov” e cominciare la procedura: sulla homepage si legge “Sblocca la vita in America”, sotto sono elencati i vantaggi speciali per le persone e le aziende che aderiscono alla Trump Gold Card oppure alla Trump Platinum Card – ancora in fase di sviluppo. Per quanto riguarda la Gold Card, il primo passaggio per “ottenere la residenza negli Stati Uniti in tempi record” è il pagamento non rimborsabile di una commissione di 15mila dollari al Dipartimento della sicurezza interna statunitense. Dopo aver superato i controlli dei Servizi per la cittadinanza e l’immigrazione, bisognerà mettere mano al portafogli. Per poi ottenere la carta color oro che ritrae il presidente Trump con la sua firma, la Statua della Libertà e la bandiera Usa.

Secondo quanto affermato dal Segretario al commercio Howard Lutnick, circa 10mila persone hanno già sottoscritto la Gold Card durante il periodo di preregistrazione. “Mi aspetto che col tempo venderemo migliaia di queste card e raccoglieremo miliardi, miliardi di dollari“, ha dichiarato il segretario in un’intervista. Si tratta di un programma che sottolinea le contraddizioni delle politiche migratorie della seconda presidenza Trump: se da un lato quest’amministrazione si è distinta per la repressione ai confini e i rimpatri delle popolazioni indesiderate, dall’altro lato invoglia le classi sociali più ricche a venire negli Usa.