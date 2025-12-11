"Abbiamo diverse cose da mettere a posto": al tecnico bianconero non sono piaciute alcune situazioni e la gestione del match

“Era fondamentale vincere, con le vittorie si mettono a posto tante cose. Per quanto riguarda l’analisi della partita, è chiaro che noi dobbiamo fare di più, non siamo contenti, io non sono contento, i ragazzi non sono contenti di loro stessi”. La Juventus batte il Pafos per 2-0 grazie ai gol di McKennie e David, sale a nove punti in classifica e vede avvicinarsi i playoff. Una vittoria importante, ma Luciano Spalletti – come si evince dalle dichiarazioni post gara – salva soltanto il risultato e critica la prestazione.

“In alcuni momenti abbiamo fatto proprio il minimo, ci sono state anche delle situazioni imbarazzanti nel primo tempo. Poi nel secondo tempo ci siamo sciolti un po’ di più e abbiamo avuto un po’ più di tranquillità nel trattare tutto”, ha spiegato Luciano Spalletti nell’immediato post gara.

Tra i temi c’è anche un possibile cambio modulo, ma il tecnico spiega: “Volevo farlo già nel primo tempo, ma avevo paura di far confusione poi a muoverli dentro la partita, perché a volte alcuni possono recepire, alcuni no. Ma sono partite difficili comunque, perché loro hanno preso pochissimi gol, solo col Bayern avevano subito la partita”.

L’analisi di Luciano Spalletti però prosegue su un’onda critica, con la Juventus che nel primo tempo ha sofferto contro una squadra di qualità decisamente inferiore: “Per me non cambia quello che è il mio pensiero sui calciatori, per ora si sta facendo poco di quello che io mi aspetto, troppo poco. Il tempo? Noi siamo tornati da Napoli, si è guastato l’aereo, siamo rientrati alle 5 la mattina. Poi si arriva il giorno dopo, si fanno due passettini, il giorno dopo siamo in ritiro per la partita e anche hanno da recuperare i calciatori”.

Giocando ogni tre giorni, però, secondo Spalletti “non ritrovi il ritmo, non trovi l’intensità, non vedi quando quello arriva in ritardo, non c’è possibilità di stargli addosso e fargli sentire il fiato sul collo. Ci sono delle cose da mettere a posto, di portare a livello questa squadra in diversi elementi, perché va portata a livello, poi sono convinto che si possa far vedere qualcosa di differente, però per il momento si va piano, è vero”.