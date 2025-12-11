Il tennista è stato inoltre multato di 70mila dollari e dovrà restituire oltre 44mila dollari ricevuti in pagamenti illeciti

Quentin Folliot, tennista francese, è stato squalificato per 20 anni dall’Agenzia Internazionale per l’Integrità del Tennis (Itia). Secondo un comunicato pubblicato giovedì, Folliot è stato inoltre multato di 70mila dollari e dovrà restituire oltre 44mila dollari ricevuti in pagamenti illeciti, a seguito di 27 violazioni del programma anticorruzione del tennis (Tacp). Il tennista è considerato una figura centrale in una rete di giocatori che operavano per conto di un’organizzazione che truccava le partite.

Folliot è il sesto giocatore francese sanzionato in questa inchiesta, dopo Jaimee Floy Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet ed Enzo Rimoli. Il tennista transalpino era stato sospeso già il 17 maggio 2024 e ha negato le 30 accuse mosse contro di lui, che riguardano 11 partite disputate tra il 2022 e il 2024, di cui otto giocate proprio da lui.

Le infrazioni contestate includono tra l’altro: aver manipolato il risultato di alcuni incontri, aver ricevuto denaro per non impegnarsi al massimo e permettere di vincere scommesse, aver offerto soldi ad altri giocatori affinché combinassero partite, aver fornito informazioni riservate, aver organizzato dei piani per corrompere altri e non aver collaborato con con le autorità giudiziaria, oltre ad aver occultato delle prove.

Il 20 e il 21 ottobre 2025 si è tenuta un’udienza davanti all’Agente Indipendente Anticorruzione (AHO) Amani Khalifa, che ha accolto 27 dei 30 capi d’accusa relativi a 10 delle 11 partite, mentre tre accuse sono state respinte. Nella sentenza scritta dell’1 dicembre 2025, l’AHO Khalifa ha descritto Folliot come un “una pedina di un’organizzazione criminale più ampia, che recluta altri giocatori e cerca di radicare ulteriormente la corruzione nei circuiti professionistici”. In questo periodo Folliot non potrà giocare, allenare o assistere a qualsiasi evento tennistico autorizzato o sanzionato dai membri dell’Itia (Atp, Itf, Wta, Tennis Australia, Federtennis francese, Wimbledon e Usta) o da qualsiasi associazione nazionale.