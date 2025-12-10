“Non ho il ciclo da 11 anni, ho abusato del mio corpo per troppo tempo. Non continuerò a gareggiare”: il ritiro di Veronica Ewers

“Non ho il ciclo dal 2014. Le mie ossa sono deboli. Ho passato il 2024 e il 2025 cercando di guarire dopo i danni che ho causato al mio corpo nell’ultimo decennio, ma non ha funzionato“. Così Veronica Ewers, ciclista professionista di 31 anni, ha annunciato uno stop dalla sua attività agonistica. La ciclista l’ha fatto con un lunghissimo sfogo su Substack, riassunto poi anche in un post Instagram.

“Questa non è la notizia che volevo condividere”, scrive la ciclista nel post Instagram. “Diverse settimane fa ho ricevuto i risultati degli esami del sangue che mostravano che i miei livelli ormonali sono ancora quasi inesistenti. Mi sono fermata mezza stagione nel 2024 per concentrarmi sul recupero e sono tornato nel 2025 sperando di continuare il mio percorso di recupero mentre mi allenavo e gareggiavo”, prosegue Ewers.

La ciclista ha parlato di “frustrazione” nell’ultimo decennio, in cui – per andare alla ricerca del risultato sportivo – ha totalmente martoriato il suo fisico. “Ad essere onesti, la vita contraddittoria di cercare di gareggiare recuperando anche gli ormoni è stata abbastanza frustrante (per non dire altro)”.

Motivo per cui dopo un periodo difficile, la ciclista professionista è arrivata a un bivio: o continuare a gareggiare ma non prendendosi cura del proprio corpo o fermarsi e pensare a recuperare e resettare. “Mi sono seduta con il mio dietologo per rivedere i risultati delle mie analisi ed ero devastata. Mi sono trovata di fronte a due opzioni: continuare a fare quello che stavo facendo o concentrarmi sul recupero completo e poi sulle prestazioni”.

Motivo per cui Ewers ha deciso di fermarsi nella prossima stagione: “Ho preso la decisione di non continuare ad allenarmi/correre nel 2026. Sono finita in un tunnel abusando del mio corpo per troppo tempo (ben prima di entrare nel mondo del ciclismo). Anche se ho migliorato le mie abitudini alimentari, non è bastato. Il mio corpo ha bisogno di un reset completo prima di poter essere al top. Sono stanca di essere mediocre”, così si conclude il post social della ciclista.

Nella versione più estesa su Substack, Veronica Ewers ha scritto anche: “Non so chi sarò nella mia versione da ‘non atleta’. Ma sono sicura che non permetterò a quel demone di consumarmi di nuovo. Ho sofferto per la persona che ero prima che questo demone si presentasse nella mia vita. Vorrei poter essere di nuovo lei; essere la Veronica meno ‘consumata’ interiormente”.