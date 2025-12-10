“La risonanza magnetica a cui è stato sottoposto oggi Rafael Leao a seguito del risentimento muscolare all’adduttore destro avuto durante la partita Torino-Milan ha escluso la presenza di lesioni muscolari”. Così il Milan in una nota ufficiale per comunicare l’esito degli esami a cui si è sottoposto Leao in mattinata, dopo l’infortunio nel match di lunedì sera vinto contro il Torino. Il portoghese ha avuto un fastidio alla coscia al 27esimo e tre minuti dopo – in seguito a uno scatto per raggiungere un pallone su lancio di Rabiot – si è fermato di colpo toccandosi ripetutamente la zona interna della coscia destra.

Problema all’adduttore per Leao, che però non ha nessuna lesione. Si tratta di un’infiammazione che causa ovviamente dolore al giocatore. Se dovesse continuare a giocarci sopra, la situazione potrebbe diventare più seria. Se invece Leao rimarrà a riposo e comincerà i trattamenti dovuti, l’infiammazione passerà prima. Ed essendo l’adduttore una zona delicata, il Milan non vuole rischiare: ecco perché il portoghese salterà con molta probabilità Milan-Sassuolo di domenica alle 12:30 e tornerà per la Supercoppa in Arabia Saudita in programma dal 18 al 22 dicembre, con la prima gara contro il Napoli prevista per il 18.

Si tratta del nono infortunio muscolare in carriera per Rafael Leao, che quest’anno ne aveva già avuto uno più serio al polpaccio, ad agosto, durante la gara di Coppa Italia con il Bari. In quella circostanza rimase fuori circa un mese e mezzo, saltando cinque partite di campionato e rientrando poi in campo soltanto a fine settembre contro il Napoli. Leao si unisce alla lista degli indisponibili composta da Gimenez, Fofana e Athekame. Tutti però recuperabili per domenica. E a questo punto il recupero di Gimenez diventa importantissimo, visto che in avanti la coperta è cortissima.