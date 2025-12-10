Un incendio ha devastato un edificio nel West Side di Manhattan, prima di essere rapidamente domato dai vigili del fuoco. L’incendio è scoppiato nelle prime ore del mattino di martedì 9 dicembre all’ultimo piano di un edificio di sei piani nel quartiere dell’Upper West Side. Un gran numero di vigili del fuoco è intervenuto sul posto e le strade della zona sono state chiuse al traffico. Secondo fonti locali, ci sono due residenti feriti che si trovavano al terzo piano, tutti gli altri sono stati evacuati dei soccorsi. La causa dell’incendio è attualmente sconosciuta.