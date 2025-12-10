Un incendio ha devastato un edificio nel West Side di Manhattan, prima di essere rapidamente domato dai vigili del fuoco. L’incendio è scoppiato nelle prime ore del mattino di martedì 9 dicembre all’ultimo piano di un edificio di sei piani nel quartiere dell’Upper West Side. Un gran numero di vigili del fuoco è intervenuto sul posto e le strade della zona sono state chiuse al traffico. Secondo fonti locali, ci sono due residenti feriti che si trovavano al terzo piano, tutti gli altri sono stati evacuati dei soccorsi. La causa dell’incendio è attualmente sconosciuta.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione