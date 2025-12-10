Il mondo FQ

“Questo non è mai rigore, è inesistente”: la reazione di Palladino mentre è in onda l’intervista a Chivu

Il tecnico dell'Atalanta commenta a Sky l'episodio chiave che ha deciso la sfida di Champions tra Inter e Liverpool
Il rigore che ha deciso il match di Champions League tra Inter e Liverpool sconvolge anche Raffaele Palladino. Il tecnico dell’Atalanta, raggiante per la strepitosa vittoria dei bergameschi in rimonta contro il Chelsea per 2 a 1, era in collegamento con Sky e stava aspettando la fine dell’intervista al suo collega Cristian Chivu prima di intervenire in diretta. Nel frattempo, l’emittente stava mandando in onda appunto le immagini della debole trattenuta di Bastoni su Wirtz.

A un certo punto, la conduttrice Federica Masolin ha raccontato la reazione fuori onda di Palladino, riportandola appunto a Chivu: “Non so se la può rincuorare, ma anche Palladino scuoteva la testa e diceva ‘questo non è mai rigore‘. Il tecnico romeno ha sorriso, facendo i complimenti all’Atalanta per la vittoria contro il Chelsea, con cui peraltro ha superato l’Inter nella classifica unica della Champions. Poi Palladino ha confermato anche ai microfoni: “Ho visto il rigore, ma è inesistente“. A quel punto Chivu si è limitato a chiudere la conversazione con un “no comment“.

