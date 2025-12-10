Il mondo FQ

L’Atalanta ora è favorita per un posto tra le prime 8 della Champions: la nuova classifica dopo l’impresa col Chelsea

di Redazione Sport
La Dea di Palladino vince in rimonta per 2 a 1 ed è momentaneamente al terzo posto in Europa: la situazione
La nuova Atalanta di Raffaele Palladino vola in Europa. In una serata storica, la Dea batte in rimonta i campioni del mondo del Chelsea per 2 a 1. Le reti di Scamacca e De Ketelaere regalano ai nerazzurri tre punti fondamentali per la classifica di Champions League: con questa vittoria, i bergamaschi volano a 13 punti e guadagnano il momentaneo terzo posto, dietro solamente ad Arsenal e Bayern Monaco, davanti anche all’Inter sconfitta dal Liverpool a San Siro. Il paradosso di una stagione cominciata con Ivan Juric in panchina e già condizionata da una situazione disastrosa in campionato: 16 punti in 14 partite, contro i 13 raccolti in Champions in 6 match. In Europa, soprattutto ora che è arrivato Palladino, l’Atalanta pare trasfigurarsi. E ora può sognare una stagione da protagonista.

La qualificazione diretta agli ottavi infatti non è più solo una speranza, ma una possibilità realmente concreta. Ai bergamaschi infatti restano da giocare due partite abbordabili: la prima il 21 gennaio in casa contro l’Athletic Bilbao. La seconda il 28 gennaio in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise. Fare sei punti è possibile, ma per qualificarsi tra le prime otto ne basteranno sicuramente quattro, forse anche tre. Per questo motivo, ad oggi l’Atalanta è da considerare una delle favorite per un posto agli ottavi. Più sicuramente delle altre italiane, anche dell’Inter, che è ferma a quota 12 punti e deve affrontare Arsenal (in casa) e Borussia Dortmund (in trasferta).

La cronaca di Atalanta-Chelsea

La serata dell’Atalanta a Bergamo contro il Chelsea inizia con due occasioni non concretizzate. Prima Lookman entra in area, prova la conclusione e Sanchez respinge. Poi De Ketelaere pecca di lucidità sulla respinta e manca il vantaggio in maniera clamorosa. Altra grande chance per i nerazzurri al 19′: Lookman ci prova da due passi, ma viene murato da Acheampong. Poi il tiro di De Roon alto sulla traversa. Il Chelsea buca la difesa nerazzurra al 25esimo e passa al primo affondo. James sguscia via sulla sinistra, arriva a fondo campo e mette in mezzo un pallone teso e perfetto per Joao Pedro: il 24enne brasiliano batte Carnesecchi e porta i suoi in vantaggio. Tutto convalidato dopo revisione al Var e Chelsea avanti al termine di un primo tempo intenso e combattuto.

Palladino non effettua cambi all’intervallo, ma i nerazzurri entrano in campo con un altro spirito e al 55esimo ecco il pari di Scamacca. Grande iniziativa di De Ketelaere sulla destra, palla morbida per il centravanti azzurro e colpo di testa vincente per l’1-1. È il primo gol in Champions per l’attaccante, che poi ci prende gusto e torna a farsi vedere dalle parti di Sanchez una manciata di minuti dopo. Dopo aver speso tante energie a caccia del gol, l’Atalanta rifiata e si spegne con il passare dei minuti. Il Chelsea non fa nulla per sfruttare il momento e la squadra di Palladino ne approfitta nel finale: all’83esimo De Roon recupera un pallone sulla trequarti e serve De Ketelaere. Il fantasista parte palla al piede, entra in area e scarica un destro rasoterra: due a uno e rimonta completata. Palladino può sorridere per un successo che pesa in termini di morale e, come detto, anche per la classifica.

Atalanta terza, la nuova classifica della Champions

  1. Arsenal – 15 pt – Diff. reti +13 – 5 partite
  2. Bayern Monaco – 15 pt – Diff. reti +11 – 6 partite
  3. Atalanta – 13 pt – Diff. reti +2 – 6 partite
  4. PSG – 12 pt – Diff. reti +11 – 5 partite
  5. Inter – 12 pt – Diff. reti +8 – 6 partite
  6. Real Madrid – 12 pt – Diff. reti +7 – 5 partite
  7. Atlético Madrid – 12 pt – Diff. reti +3 – 6 partite
  8. Liverpool – 12 pt – Diff. reti +3 – 6 partite
  9. Tottenham – 11 pt – Diff. reti +6 – 6 partite
  10. Borussia Dortmund – 10 pt – Diff. reti +6 – 5 partite
  11. Chelsea – 10 pt – Diff. reti +5 – 6 partite
  12. Manchester City – 10 pt – Diff. reti +5 – 5 partite
  13. Sporting – 10 pt – Diff. reti +4 – 6 partite
  14. Barcellona – 10 pt – Diff. reti +3 – 6 partite
  15. Newcastle – 9 pt – Diff. reti +7 – 5 partite
  16. Olympique Marsiglia – 9 pt – Diff. reti +3 – 6 partite
  17. Galatasaray – 9 pt – Diff. reti 0 – 6 partite
  18. Monaco – 9 pt – Diff. reti –1 – 6 partite
  19. PSV Eindhoven – 8 pt – Diff. reti +4 – 6 partite
  20. Leverkusen – 8 pt – Diff. reti –2 – 5 partite
  21. Qarabağ – 7 pt – Diff. reti –1 – 5 partite
  22. Napoli – 7 pt – Diff. reti –3 – 5 partite
  23. Juventus – 6 pt – Diff. reti 0 – 5 partite
  24. Pafos – 6 pt – Diff. reti –3 – 5 partite
  25. Union SG – 6 pt – Diff. reti –8 – 6 partite
  26. Olympiacos – 5 pt – Diff. reti –7 – 6 partite
  27. Club Brugge – 4 pt – Diff. reti –5 – 5 partite
  28. Athletic Bilbao – 4 pt – Diff. reti –5 – 5 partite
  29. Copenhagen – 4 pt – Diff. reti –7 – 5 partite
  30. Eintracht – 4 pt – Diff. reti –8 – 6 partite
  31. Benfica – 3 pt – Diff. reti –4 – 5 partite
  32. Slavia Praga – 3 pt – Diff. reti –9 – 6 partite
  33. Bodø/Glimt – 2 pt – Diff. reti –4 – 5 partite
  34. Villarreal – 1 pt – Diff. reti –8 – 5 partite
  35. Kairat – 1 pt – Diff. reti –11 – 6 partite
  36. Ajax – 0 pt – Diff. reti –15 – 5 partite

