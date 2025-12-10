Paula Badosa a Dubai insieme a Jacopo Vasamì, 17enne talento del tennis italiano: le foto virali

Non è stato un allenamento come tutti gli altri quello di ieri, 9 dicembre, per Jacopo Vasamì, talento 17enne del tennis italiano che nel 2025 si è affacciato tra i grandi giocando le qualificazioni agli Internazionali di Roma perse contro Cameron Norrie in due set. Vasamì si è infatti allenato a Dubai con Paula Badosa, famosa tennista 28enne che nel 2022 è arrivata fino alla posizione numero 2 del ranking Wta.

A testimoniarlo è stata proprio Badosa, che ha diffuso video e foto sui social insieme al tennista italiano scrivendo: “Il piccolo Jacopo Vasamì”, taggandolo su Instagram. I due sono “legati” da una terza persona: Vasamì è infatti il fidanzato di Jana Badosa, sorella di Paula. Un allenamento particolare per il talento italiano, che nel 2026 vorrà provare l’exploit definitivo e provare a regalare un altro profilo importante a un movimento tennistico – quello italiano – che sta senza dubbio vivendo la sua miglior epoca di sempre.

Chi è Jacopo Vasamì

Vasamì ha raggiunto la posizione numero 387 ad agosto 2025 come best ranking, ma punta a scalare posizioni più in fretta possibile già nei prossimi mesi. Nato ad Avezzano, mancino, ha grande tecnica ma deve ancora migliorare sia al servizio che da un punto di vista della tenuta fisica. Ha frequentato la Rafa Nadal Academy ed è stato in questa stagione sparring di tanti tennisti di alto livello, come Jannik Sinner a Wimbledon. In questo 2025 ha vinto due tornei junior livello ITF, al Cairo e a Casablanca. E a livello Challenger ha raggiunto la semifinale a Milano e i quarti a Monza. Sempre in questa stagione, ha vinto il prestigioso Trofeo Bonfiglio.