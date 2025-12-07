Il mondo FQ

Minacce e insulti ai giocatori della Fiorentina: “Spero che vi muoiano tutti i figli di cancro”

di Redazione Sport
La squadra ha ricevuto una serie di messaggi intimidatori sui social dopo la sconfitta con il Sassuolo. La moglie di Dodo: "Aspettatevi la polizia a casa vostra"
“Speriamo vi muoiano tutti i figli di cancro”. Una serie di gravissime minacce ha colpito gli account social dei giocatori della Fiorentina in seguito alla sconfitta di sabato contro il Sassuolo, nella quattordicesima giornata del campionato di Serie A. La squadra viola al momento si trova ultima in classifica, rischia la retrocessione e non ha ancora vinto una partita.

Amanda Ferreira, moglie del terzino brasiliano Dodo, ha denunciato e pubblicato le minacce e gli insulti ricevuti sul proprio account Instagram, tra cui un messaggio sopracitato. La donna si è rivolta alle autorità per proteggere l’incolumità dei suoi figli e si è sfogata contro gli hater: “Aspettatevi la polizia a casa vostra. Internet non è una terra senza legge dove potete dire quello che volete e farla franca. Aspettate la vostra causa, perché verrò all’inferno a cercarvi”. Anche le compagne di altri giocatori della squadra sono state vittime di minacce e insulti sui social: alcune hanno a loro volta sporto denuncia.

Tramite una nota ufficiale, la società della Fiorentina esprime solidarietà per le minacce e gli insulti ricevuti dai giocatori. E aggiunge: “Subito in contatto coi propri tesserati e con le autorità competenti per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie a tutela della sicurezza e della serenità dei giocatori, dei membri dello staff, dei loro cari e delle famiglie coinvolte”.

In conclusione, la società ringrazia i tifosi per l’affetto e il sostegno manifestati dopo le minacce e gli insulti rivolti alla squadra. Poi ribadisce che “non ci sarà mai spazio per intimidazioni, odio o violenza. Il nostro impegno nella protezione dei nostri giocatori e delle loro famiglie rimane assoluto”.

