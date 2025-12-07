È iniziato tutto con un manifesto, è proseguito con una t-shirt indossata da un consigliere comunale e il discorso del sindaco, è finita con le parole del presidente del Senato. La cerimonia degli Ambrogini d’Oro, la benemerenza civica assegnata dalla città di Milano, è stata contraddistinta da polemiche e messaggi legati alla decisione di concederla alla Radiomobile dei carabinieri di Milano, nell’anno alcuni militari del Nucleo operativo sono finiti nell’inchiesta per la morte di Ramy Elgaml, il ragazzo del quartiere Corvetto morto 13 mesi fa dopo un inseguimento con alcune pattuglie. L’inchiesta è stata chiusa pochi giorni fa e 7 carabinieri risultano indagati: in due devono rispondere di omicidio stradale, uno è accusato anche di lesioni e a ben cinque vengono contestati i reati di frode e depistaggio per aver fatto cancellare i video ripresi con un cellulare da due testimoni.

Il manifesto per Ramy

Nel giorno della consegna degli Ambrogini, a pochi metri dal teatro Dal Verme dove si tiene la cerimonia, è comparso su un’edicola un manifesto – realizzato dall’artista Cristina Donati Meyer – dedicato a Elgaml. L’opera ritrae Ramy che fa il segno della vittoria e tiene in mano un cartello con la scritta “Chiediamo pane e cultura e ci date polizia”. L’artista ha spiegato sui social: “Un gesto necessario, prima della cerimonia dell’Ambrogino d’Oro, che premierà il reparto coinvolto in quella notte ancora piena di domande. Sono profondamente in disaccordo con questa scelta istituzionale. Quando la verità è ancora sospesa, celebrare è pericoloso. L’arte può ricordarlo”.

Il consigliere dei Verdi con la t-shirt

All’interno del Dal Verme, invece, il capogruppo dei Verdi a Palazzo Marino, Tommaso Gorini, ha deciso di indossare una maglia con il volto di Elgaml nel corso della cerimonia: “La scelta nasce dal fatto che c’è stata una commemorazione per Ramy al Corvetto – ha spiegato – a cui abbiamo partecipato noi consiglieri comunali dei Verdi ed eravamo gli unici rappresentanti delle istituzioni presenti”. Il fratello di Ramy “ci ha regalato questa maglietta e oggi ho deciso di indossarla per continuare a raccontare questa storia e portarla anche agli Ambrogini”, ha dichiarato il capogruppo, precisando che “non si tratta di un gesto polemico per l’Ambrogino al Nucleo radiomobile. Noi non abbiamo strumentalizzato questo premio ma abbiamo solo voluto portare la storia di Ramy qui”.

Sala: “Radimobile storia importante”

Sull’assegnazione della benemerenza al Radiomobile è intervenuto anche il sindaco Beppe Sala nel corso della cerimonia: “È un corpo di polizia che ha una storia importante. Si può anche sbagliare nella vita, come tutti noi sbagliamo, però non bisogna dimenticare che alla fine mettersi sul fronte, metterci la faccia vuol dire tanto per la comunità”, ha detto precisando anche di continuare “a pensare che la storia di Ramy comunque meriti giustizia e che la famiglia e la loro storia siano esemplari, non voglio correre il rischio di classificare tra i buoni e i cattivi, gli uni e gli altri”.

La Russa difende l’Ambrogino ai carabinieri

Le polemiche si sono riverberate fino alle più alte cariche istituzionali dello Stato, con il presidente del Senato Ignazio La Russa che ha espresso “pieno e convinta solidarietà” all’Arma e al Nucleo: “Accusare un intero reparto senza che la verità sia stata ancora accertata è un atto incomprensibile e ingiusto, che mina la reputazione di donne e uomini che ogni giorno affrontano seri rischi per difendere la nostra città – ha sostenuto – La giustizia seguirà il suo corso ma ritengo fondamentale non dimenticare il valore e l’onore di chi lavora con dedizione e coraggio, senza mai arretrare di fronte al pericolo”.