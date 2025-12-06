Insulti, sputi e minacce. Tensione a Brindisi tra un gruppo di croceristi israeliani e alcuni ragazzi che avevano manifestato al porto poco prima con bandiere della Palestina in solidarietà con Gaza e contro il genocidio. L’episodio avvenuto nel centro città è stato ripreso e postato sui social. Una turista israeliana in particolare si scaglia contro i ragazzi che sono seduti: “Vi uccido, non scherzate con gli israeliani”. Poco prima al porto era stata organizzata una protesta per l’arrivo di una nave da crociera, la Crown Iris, con numerosi turisti israeliani a bordo. Sul posto erano presenti anche agenti della Digos che hanno evitato contatti. I turisti a bordo e anche una volta sulla terraferma hanno reagito alla protesta con gesti di scherno e insulti verso gli arrivisti.