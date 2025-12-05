Formula 1, ad Abu Dhabi si decide il mondiale: in tre in lotta per il titolo | Gli orari del weekend: dove vedere il Gp in diretta e in replica

In corsa Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri: il britannico su McLaren è favorito, ma l'olandese è pronto ad approfittarne

Non c’è altra possibilità: a Marina Bay – nel Gp di Abu Dhabi, l’ultimo della stagione – si decide il mondiale di Formula 1 per quanto riguarda la classifica piloti. Lando Norris è il favorito con 408 punti, mentre Max Verstappen e Oscar Piastri inseguono rispettivamente con 396 punti e 392. Il pilota britannico ha sprecato la prima chance nel Gp del Qatar dopo la squalifica di Las Vegas, ma è il grande favorito per la vittoria finale. L’olandese su Red Bull è quello che arriva con il morale più alto e sogna una rimonta che avrebbe dell’incredibile, mentre l’australiano su McLaren ha sprecato un gran vantaggio ed è quello meno accreditato per la vittoria finale.

F1, Gp Abu Dhabi: dove vedere in diretta tv e streaming

Sarà possibile vedere il Gp di Abu Dhabi in diretta per gli abbonati su Sky: sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213) e in live streaming su SkyGo. Tutto in diretta anche per gli abbonati alla piattaforma streaming Now. Il weekend comincia venerdì mattina con la prima sessione di prove libere alle ore 10:30. La gara è invece prevista per le ore 14 italiane di domenica.

Venerdì 5 dicembre

Prove libere 1: ore 10:30 su Sky Sport F1 e NOW TV

Prove libere 2: ore 14:00 su Sky Sport F1 e NOW TV

Prove libere 1: ore 10:30 su e Prove libere 2: ore 14:00 su e Sabato 6 dicembre

Qualifiche F1: ore 15 su Sky Sport F1 e NOW TV

Qualifiche F1: ore 15 su e Domenica 7 dicembre

Gara: ore 14:00 su Sky Sport F1 e NOW TV

F1, Gp Abu Dhabi: dove vedere la replica in differita

La gara sul circuito di Abu Dhabi si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it, ma in differita. La replica delle qualifiche al sabato comincia alle ore 17:30. Domenica la gara in replica su TV8 scatta alle ore 17:00.