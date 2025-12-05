Commandos Tigre, ricompare la storica “pezza”: i capi ultras del Milan a caccia del Santo Graal del potere in Curva Sud

Lo striscione dello storico gruppo del tifo organizzato milanista nato nel 1967 è stato ritrovato da uno studente durante uno sgombero. E ora i pretoriani di Lucci e i senatori dell'Old Clan lo cercano. Esporlo al Meazza sarebbe un'affermazione assoluta di potere

Si potrebbe iniziare così: la “pezza” ritrovata. E la pezza in questo caso, è lo striscione dei Commandos Tigre, primo gruppo ultras (nasce nel 1967) del tifo organizzato milanista. Lo stendardo è stato ritrovato “per caso” qualche giorno fa durante uno sgombero da uno studente universitario sconosciuto alle cronache di curva e giudiziarie. Ma il dato è oggettivo. Di più: lo striscione è originale e per il blasone che rappresenta rischia oggi di scompaginare gli equilibri della Curva sud. Tanto che i suoi pretoriani assieme ai senatori dell’Old Clan si sono messi in caccia come alla ricerca del Sacro Graal.

Ultras a Milano, quindi. Sponda rossonera, secondo anello blu, Curva sud. Esistenza oggi difficile. Indagata, processata, condannata e ancora attenzionata, diffidata, sgradita. L’occhio della Procura sembra vigile, la Squadra Mobile indaga sull’ultimo tentato omicidio, mentre Luca Lucci il Toro intravede, oltre alla già emessa sentenza per l’inchiesta Doppia Curva, vent’anni per droga. Eppure chiuso nel carcere, ancora è ritenuto il capo da chi in transenna si barrica dietro l’equivoco “Sodalizio”, vietato in forma di striscione eppure ribadito durante il derby con le torce dei cellulari. Ma sono solo increspature, la Procura decide, la società un po’ storce il naso, mentre il vecchio vocalist Pacio Pacini, fedelissimo di Lucci, risulta sgradito a giorni alterni.

Nel frattempo, però, a far prevedere burrasca tra i monolitici equilibri di Curva sud puntellati di recente da senatori dell’Old Clan, già a capo delle Brigate Rossonere declinate in forma di estrema destra, c’è la pezza ritrovata dei Commandos, simbolo del potere assoluto in curva. Perché i Commandos Tigre sono il gruppo ultras più antico, anche della Fossa dei Leoni, anche delle Brigate Rossonere. Per cinquant’anni è stato il sangue blu del tifo organizzato, una nobiltà supportata non di rado dagli interessi criminali della famiglie mafiose, fino a quando il blasone è stato spazzato via prima dai “guerrieri” di Giancarlo Sandokan Lombardi e poi dai “banditi” di Lucci. Sulla strada della conquista si sono osservati due tentati omicidi nei confronti di storici appartenenti dei Commandos, calci, pugni e pistolettate. Era il 2006 e per altri dieci anni il gruppo espropriato del suo luogo di origine, il primo anello blu, ha provato a resistere anche con innesti criminali di alto rango. Ma già in questo decennio lo striscione scompare custodito come il Graal da un tesoriere segreto.

Poi nel 2016 la trasferta a Genova contro la Sampdoria sembra chiudere i giochi con un’aggressione programmata. I Commandos arrivano nella pancia del Marassi e si trovano davanti i pretoriani di Curva Sud. Ad attenderli anche un fedelissimo di Lucci che oggi va a braccetto con i vecchi amici dell’Old Clan. Non è una rissa, ma una spedizione punitiva. Da lì a poco alle 19:30 del 26 aprile 2016 in rete gira il comunicato con cui si annuncia lo scioglimento dei Commandos: “Ieri sera 25 aprile è successo quello che pensavamo non potesse mai succedere, abbiamo deciso di sciogliere i Commandos Tigre”. Quattro ore dopo la smentita, il comunicato è falso, i Commandos non si sono sciolti: “Il comunicato pubblicato a nome dei Commandos Tigre 1967 non arriva da nessuno autorizzato a farlo”.

Insomma i Commandos non si sono mai sciolti e ora torna lo striscione a mettere in subbuglio gli interessi che, nonostante gli arresti, si agitano dietro la Curva Sud. Il giovane universitario pochi giorni fa così ha postato le foto sui social, scrivendo: “Buongiorno a tutti, ho trovato questo striscione a seguito di un sgombero. Appena l’ho visto stentavo a crederci, ma l’emozione iniziale ha lasciato spazio ai dubbi: sarà vero? Chiedo a voi che siete più esperti. Qualcuno sa dirmi qualcosa?”. Che certamente si tratta dell’originale.

La “pezza” che oggi ritorna è in fondo anche il simbolo di come è iniziata la carriera di Luca Lucci, la cui parabola lunga quasi vent’anni lo ha alla fine portato in galera accusato di associazione a delinquere. Nel mezzo della storia quattro tentati omicidi, pestaggi di ogni genere, collegamenti, penalmente giudicati non rilevanti, con la ‘ndrangheta e tantissimi affari ben oltre il tifo. Per questo la conquista dello striscione e poterlo esporre al Meazza potrebbe rappresentare la chiusura del cerchio e l’affermazione definitiva di un potere assoluto cui ambiscono anche gli amici dell’Old Clan. Anche perché in un orizzonte breve di appena sei anni ci sarà lo stadio nuovo, tutto privato. Le operazioni di avvicinamento sono già iniziate non senza ingerenze su alcuni dirigenti dell’Ac Milan.