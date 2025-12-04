“Trovati oltre 400 sacchi con resti umani vicino a uno stadio dei Mondiali”: la rivelazione dal Messico

Sono stati ritrovati dei sacchi con resti umani vicino allo stadio Akron di Guadalajara, nello stato messicano di Jalisco, dove si svolgeranno alcune partite dei gironi e della fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026 che si disputeranno tra Usa, Canada e Messico.

Saranno infatti tre le città messicane che ospiteranno i Mondiali di calcio 2026: Città del Messico (con l’Estadio Azteca), Guadalajara (Estadio Akron) e Monterrey (Estadio BBVA). Stadi in cui si giocheranno tredici partite, tra fase a gironi e a eliminazione diretta.

Negli ultimi giorni si è però parlato tanto di Guadalajara, dopo che gruppi di ricerca nello stato di Jalisco hanno ritrovato centinaia di sacchi con resti umani proprio vicino allo stadio Akron, sede del Chivas de Guadalajara, una delle squadre di calcio più note nel Paese.

A meno di 200 giorni da un evento internazionale, seguito in tutto il mondo e che farà anche arrivare migliaia di tifosi in Messico, è lecito farsi qualche domanda sulla sicurezza dei luoghi dove si giocherà, in un contesto di criminalità dilagante.

Ma per comprendere meglio la vicenda, bisogna contestualizzare con ciò che accade da diverso tempo in quei posti. I Guerreros Buscadores de Jalisco sono un insieme di famiglie e volontari messicani, creato nel gennaio del 2024 nello stato di Jalisco, che si dedica periodicamente alla ricerca di persone scomparse a causa delle violenze subite dalla criminalità organizzata.

Il gruppo è stato ideato e creato da Indira Navarro Lugo, che continua a cercare suo fratello scomparso nel 2015, e conta oltre cento famiglie. L’organizzazione si occupa di trovare delle possibili fosse comuni clandestine, recuperare resti, raccogliere evidenze (vestiti, oggetti personali) e diffondere le fichas de búsqueda, schede con varie info utili sulle persone sparite.

Recentemente un componente del gruppo ha dichiarato che dal 2022 almeno 456 sacchi contenenti resti umani sono stati recuperati nelle vicinanze dello stadio Akron, che ospiterà quattro partite della fase a gironi dei Mondiali. L’ultimo è avvenuto a settembre, durante i lavori di costruzione di un complesso di case che hanno dato alle famiglie l’opportunità di cercare i loro parenti dispersi.

“Siamo ora a circa 456 sacchi, più o meno, e tutto questo si trova vicino all’Estadio Akron, un impianto che ospiterà le partite dei Mondiali. Purtroppo è doloroso che la Coppa del Mondo si svolga qui mentre c’è così tanta cattiveria”, ha spiegato José Raúl Servín, membro del gruppo, in alcune dichiarazioni rilasciate all’agenzia di stampa Aristegui Noticias.