“Arrabbiato e deluso, ma anche preoccupato. Non ho parole”: lo sfogo di Montezemolo sul momento Ferrari

“Preferisco tacere”. Così Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari, commenta la stagione di Formula 1 fin qui disputata dalla scuderia di Maranello. Tra i presidenti più vincenti della storia recente della Rossa, Montezemolo ha mostrato delusione e amarezza per i risultati, negativi oltre i peggiori pronostici. In classifica piloti, infatti, Charles Leclerc si trova al momento al quinto posto con 230 punti, mentre Lewis Hamilton insegue al sesto posto con 152. Ci si aspettava qualcosa in più anche per quanto riguarda il campionato costruttori, dove la scuderia di Maranello si trova al momento al quarto posto con 382 punti, dietro a McLaren, Mercedes e Red Bull.

“La stagione della Ferrari? Posso solo dire che non ho parole e che in questo momento preferisco tacere”, ha dichiarato alla presentazione della 36ª maratona Telethon. “Sono arrabbiato e deluso perché la Ferrari dopo la famiglia è la cosa più importante della mia vita. E anche molto preoccupato per il futuro”, ha proseguito Montezemolo. Chi spera in una reazione della Ferrari è invece Frederic Vasseur, Team principal e general manager della scuderia: “Abu Dhabi segna la fine di una stagione lunga e impegnativa, per i piloti così come per tutta la squadra. A Yas Marina daremo tutto fino all’ultimo e, come team, cercheremo di chiudere il campionato in modo positivo. I riflettori saranno puntati su Charles Leclerc e Lewis Hamilton“, ha detto.