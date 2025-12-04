Il mondo FQ

Piogge, venti e temporali sull’Italia: allerta arancione in 3 regioni del Sud. Torna l’acqua alta a Venezia

di Redazione Cronaca
L'allerta: arancione in Puglia, Basilicata e Calabria e gialla in altre regioni. Ritorna il rischio acqua alta a Venezia con picchi di 105 cm di marea oggi e domani
Ancora maltempo sull’Italia. Costanti piogge, temporali e venti di burrasca soprattutto al Sud hanno fatto scattare per oggi – 4 dicembre – l’allerta meteo in alcune regioni (tre le allerte arancioni, cinque gialle). La causa di questa nuova ondata sarebbe, dalle parole della Protezione civile, un minimo depressionario sul Mar Ionio in direzione Balcani che porterà diffuse precipitazioni e a qualche temporale su Calabria, Basilicata, Puglia e nei settori orientali della Campania. Possibili mareggiate sulle coste esposte e forti venti su Puglia e Basilicata, soprattutto nei settori ionici.

Le possibili criticità idrauliche e idrogeologiche sono riportate nel bollettino nazionale consultabile sul sito del Dipartimento di protezione civile. A essere interessate all’allerta meteo di oggi diverse regioni. Preallarme arancione per Puglia, gran parte della Basilicata e il settore settentrionale ionico della Calabria. Possibile allerta gialla in Toscana, Molise, Campania e nei restanti territori lucani e calabresi.

Inoltre, torna da oggi il rischio acqua alta a Venezia e di conseguenza la possibilità di nuovi sollevamenti del Mose. Previsto dal centro maree comunale un picco di 105 centimetri di marea oltre che alle 9.30 di oggi anche alle 10 di venerdì. 95 centimetri previsti alle 10.40 di sabato 6.

