Il Consiglio di Stato – come aveva già fatto il Tribunale amministrativo regionale nel novembre di due anni fa – ha respinto il ricorso presentato da “I Gabbiani del Parco di Costa Ripagnola -un volo libero in difesa dell’ambiente snaturato dalla legge del cemento”, contro il progetto della società Serim di recupero architettonico dei trulli a destinazione turistico alberghiera sulla costa di Polignano a Mare, nel Barese. La sentenza chiude un contenzioso durato anni che ha interessato le aule della giustizia penale (le indagini si sono concluse con archiviazioni) e amministrativa.

Il comitato ambientalista e un cittadino polignanese avevano impugnato la determina regionale con la quale nel 2022 era stato autorizzato l’intervento di riqualificazione dei trulli che prevedeva “il restauro e il risanamento conservativo, senza aumento di volumetria, di dieci costruzioni rurali”, un tempo usate come deposito di attrezzi agricoli, da destinare ad attività turistica. Il Tar nel 2023 aveva dichiarato il ricorso “irricevibile per tardività” e “inammissibile per carenza di interesse ad agire”.

Il Consiglio di Stato, a gennaio 2024, ha respinto l’istanza cautelare e ora ha depositato la decisione di merito, confermando la sentenza dei giudici pugliesi. “Non è stato chiarito come ed in che modo – scriveva il Tar nella sentenza che il Consiglio di Stato condivide – il limitato intervento di riqualificazione finisca materialmente per incidere sui valori ambientali e paesaggistici astrattamente tutelati dal Comitato”.

Nel provvedimento si fa riferimento anche alla relazione depositata dalla società Serim, assistita dagli avvocati Giuseppe Chiaia Noya, Nino Sebastiano Matassa, Giuseppe Modesti e Rosa Volpe, relativa alla consulenza tecnica disposta dalla Procura nell’ambito del procedimento penale, “da cui si ricavano circostanze e conclusioni che confermano la conformità del progetto con gli strumenti urbanistici del Comune di Polignano a Mare e la conformità del progetto alla legge regionale di istituzione del parco naturale di Costa Ripagnola“.