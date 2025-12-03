La tennista si è ritirata nel 2022 e dopo l'ingresso nel gruppo di controllo antidoping si pensava potesse tornare a giocare ufficialmente

Sembrava pronta a tornare in campo. O meglio, è ciò che era stato dedotto negli ultimi giorni, ma Serena Williams ha smentito tutto: non tornerà a giocare dopo il ritiro annunciato nel 2022. L’ex stella del tennis mondiale ha informato l’International Tennis Integrity Agency (ITIA) di voler essere riammessa nel gruppo di controllo antidoping, alimentando così le speculazioni sulla pianificazione di un ritorno in campo. Il portavoce dell’ITIA Adrian Bassett ha confermato la notizia al sito web di The Athletic, affermando che adesso è tornata a far parte del gruppo.

Dopo le voci diffuse, però, a smentire tutto è stata proprio la sette volte campionessa a Wimbledon, con un post su X: “Oh mio dio, ragazzi, NON tornerò. Il modo in cui si sono diffuse queste voci è pazzesco”, ha scritto Serena Williams, negando categoricamente i rumors su un suo ritorno in campo.

The Athletic ha riferito che un ritorno al doppio misto agli Us Open di New York il prossimo agosto fosse l’opzione più probabile. Per la competizione – che dura due giorni – sono state assegnate già wild card e la partecipazione di Serena Williams darebbe sicuramente una grande spinta all’evento, che ha suscitato non poche polemiche alla sua prima edizione quest’anno.

Secondo il sito web dell’ITIA, una giocatrice dichiarata ritirata non può riprendere a giocare ufficialmente “a meno che non si sia resa disponibile per i test antidoping fuori dalle competizioni per almeno sei mesi prima dell’evento in questione”. Proprio ciò aveva evidentemente ingannato tutti.

Un ritorno della 23 volte vincitrice Slam in un evento ufficiale è possibile solo dopo sei mesi nel gruppo di controllo. Williams si è ritirata agli Us Open nel 2022 e ha avuto il suo secondo figlio quasi un anno dopo. Sua sorella Venus, di un anno più grande, era già rientrata a gareggiare in tornei ufficiali nei mesi scorsi, prima in doppio e poi giocando anche quattro partite in singolare (vincendone una), di cui una proprio agli Us Open.