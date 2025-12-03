“Mi complimento con la presidente Boschi per la scelta cromatica del vestito con cui si presenta oggi in Aula”. Così, durante il Question Time alla Camera dei deputati, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini esordisce nella sua risposta all’interrrogazione parlamentare di Italia Viva sui rincari natalizi di voli, treni e carburanti, tema riguardante soprattutto studenti e lavoratori fuorisede in viaggio dal Nord al Sud.

La deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi aveva chiesto al governo quali iniziative urgenti intendesse assumere per contrastare possibili pratiche speculative, ricordando che i biglietti aerei “aumentano addirittura del 900%”, che i treni costano di più, che il carburante cresce e che molti cittadini rischiano di dover fare scalo all’estero per rientrare al Sud durante le festività.

Salvini, dopo il commento iniziale, rivendica che per Intercity, Intercity notte e regionali “non sono stati registrati aumenti sulle tariffe base”, ricorda che l’alta velocità di Trenitalia opera “in regime di libero mercato” e afferma che il trasporto aereo è un settore liberalizzato in cui “non possiamo imporre noi i prezzi”. Sui carburanti sostiene che i valori medi nazionali risultano inferiori rispetto agli anni precedenti.

La replica di Boschi è sferzante. Definisce “quasi commovente” sentire il ministro appellarsi al libero mercato, principio che — osserva — sembra invocato solo quando il conto ricade “sugli studenti fuorisede e i lavoratori che dal Nord devono tornare al Sud”. Contesta i dati sui treni (“tutto sta a trovare un treno che parte in orario da quando lei è ministro”) e ricorda l’aumento delle accise, “quelle che lei aveva promesso di cancellare”.

Non manca il riferimento al ponte sullo Stretto, evocato con ironia come la soluzione che il ministro potrebbe rivendicare a breve, citando però i rilievi della Corte dei conti e le oscillazioni politiche dello stesso Salvini sul progetto.

La chiusura della risposta della parlamentare Chiusura è affidata a un affondo personale: il video del 2014 in cui l’attuale ministro non paga un pedaggio autostradale. “Mi chiedo se poi abbia mai pagato la sanzione”, conclude Boschi.