“Incontrerà Gesù e magari troverà un difetto anche a lui”: l’omelia del parroco durante il funerale di Pietrangeli

“Amava avere l’ultima parola e finalmente potrà dirla al Signore”. Si è chiusa così l’omelia di Don Renzo Del Vecchio durante il funerale in forma privata di Nicola Pietrangeli che si è svolto nella Chiesa della Gran Madre di Dio di Ponte Milvio, qualche ora dopo la commemorazione sul campo a lui dedicato al Foro Italico.

“Io non ho conosciuto Nicola, ne ho sentito parlare in questi giorni ma ho pensato più all’uomo che al personaggio, nel senso positivo del termine. Ho pensato all’uomo nel momento in cui rimaneva da solo e ho immaginato di stare con lui nei momenti di grande paura e solitudine, consolandolo laddove ce ne fosse bisogno”, ha dichiarato il parroco durante il suo discorso.

Poi una battuta: “La sua ironia? È una qualità delle persone intelligenti. Immagino Nicola che potrà incontrare il più grande di tutti e magari troverà qualche difetto anche a Gesù Cristo”. Il riferimento è ovviamente all’ironia pungente di Nicola Pietrangeli, tratto distintivo del suo carattere che negli ultimi tempi aveva fatto parlare di sé. Non erano infatti mancate le frecciate a Sinner, alla Coppa Davis, a Berrettini e persino al Padel qualche anno fa.

Si è chiusa intanto la giornata dell’ultimo saluto all’ex tennista italiano, primo a vincere uno slam. Prima al Foro Italico di Roma si è tenuta la camera ardente. Il feretro del grande tennista azzurro, scomparso a 92 anni lo scorso 1 dicembre, è stato accolto sul campo a lui dedicato, esaudendo le sue volontà. Poi il funerale in forma privata a cui erano presenti tantissimi personaggi del mondo del tennis e non solo.