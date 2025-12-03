di Claudio Trevisan

Che bello, a febbraio 2026 ci saranno le Olimpiadi Invernali in Veneto e Lombardia!

Nel 2019, quando le olimpiadi furono assegnate all’Italia, la stima dei costi era di € 1,4 miliardi e non dovevano costare un euro allo Stato perché Veneto, Lombardia e gli sponsor dovevano pagare tutto. L’ultima stima dei costi invece è € 5,7 miliardi. Naturalmente sarà lo Stato che dovrà coprire la differenza. Le Olimpiadi di Torino 2006 hanno ancora dei debiti dello Stato/Comune ripianati negli anni successivi, chissà quanti anni serviranno per saldare i costi delle olimpiadi invernali 2026. La sindaca di Torino Chiara Appendino aveva fatto bene a non coinvolgere Torino in queste olimpiadi visto che tutte, inclusa quella di Torino, erano finite in perdita.

Visto che i costi saranno 4 volte la stima originale, qualcuno potrebbe pensare che la causa sia l’inettitudine dei politici/amministratori responsabili di questa catastrofe economica. Mi chiedo, ma i responsabili per la candidatura non sapevano che molti impianti esistenti dati per scontati avrebbero avuto bisogno di ristrutturazioni profonde? Perché non avevano calcolato l’inflazione che avrebbe fatto poi aumentare i costi delle materie prime, energia e manodopera? Non avevano capito che sarebbero servite anche infrastrutture permanenti (strade, piste, villaggi olimpici)?

Secondo me, non sono degli incapaci ma sono delle scaltre volpi che hanno fatto una stima bassa per ottenere le olimpiadi e poi hanno garantito enormi profitti a pochi privati e si sono assicurati i voti di chi beneficerà della ricaduta economica nelle due regioni e che non dovranno pagare gli extra costi.

Cattedrali nel deserto furono costruite per le Olimpiadi Invernali di Torino (come i trampolini, pista da bob etc.), e mai più utilizzate. Secondo me possiamo essere sicuri che anche queste olimpiadi avranno costruzioni che non saranno utilizzate perché non più utili o troppo costose da mantenere. I candidati principali sono la pista da bob/slittino (solo 25 atleti agonistici in tutta Italia) e la nuova cabinovia costruita in una zona a rischio frana.

Chi sono i vincitori/sconfitti delle olimpiadi invernali? A mio parere i veri vincitori non sono gli atleti ma i privati con i profitti come i costruttori (che guadagnano dalla realizzazione dei lavori finanziati dallo Stato), alberghieri e ristoratori (che guadagnano dall’arrivo di visitatori e staff olimpico), sponsor privati e Cio (guadagnano da diritti tv, merchandising, visibilità globale), oltre ai soliti “non contribuenti” italiani che non pagano le tasse in quanto beneficiano ogni anno di cartelle rottamate, condoni etc. Gli sconfitti invece sono quelli che tramite le tasse pagano i costi a carico del pubblico, cioè i contribuenti pensionati e lavoratori che in molti casi non hanno alcun interesse nelle olimpiadi. Questo è il motivo per cui le Olimpiadi spesso vengono viste come esempio classico di “pochi che guadagnano, molti che pagano”.

C’è poi chi giustifica le olimpiadi perché contribuiscono ad una ricaduta economica diretta/indiretta cumulata sul territorio. Purtroppo, i benefici locali sono temporanei e concentrati in specifici settori (turismo, costruzioni, servizi), e non coprono il costo totale. È stato calcolato che in termini percentuali, rispetto ai 5,7 miliardi di costo totale, ci sarà una ricaduta locale solamente di circa 35‑60% dei costi.

Personalmente preferirei che le mie tasse venissero utilizzate per assistere i 6 milioni di italiani (incluso 1,3 milioni di minori) in povertà assoluta a trovare lavoro (maggiorenni)/non fare la fame (tutti), per migliorare il sistema ferroviario etc. Invece le nostre tasse vengono sperperate per inutili e costose olimpiadi invernali. Viene il dubbio che forse i grandi festeggiamenti di alcuni nel 2019 per le olimpiadi invernali assegnate all’Italia non furono tanto per l’aspetto sportivo ma più per l’orripilante mangiata corruttiva che li aspettava.

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!