Per la Juventus è emergenza infortuni: anche Gatti deve operarsi. E dicembre sarà un mese di fuoco

Il calciatore italiano dovrà rimanere fermo per almeno un mese: in difesa Spalletti avrà a disposizione soltanto Kelly, Kalulu e Koopeminers

Prima Dusan Vlahovic, adesso anche Federico Gatti. Continua il periodo complicato in casa Juventus per quanto riguarda gli infortunati. Il difensore infatti era stato sostituito per un problema fisico nel secondo tempo di Juventus-Udinese in Coppa Italia dopo un problema al ginocchio e in mattinata si è recato al JMedical in stampelle per gli esami del caso.

Infortunio che alla fine è però più grave del previsto: Gatti si è infatti lesionato il menisco e dovrà sottoporsi a intervento chirurgico per rientrare. Almeno un mese di stop, nella migliore delle ipotesi.

A comunicarlo è stata la stessa Juventus con una nota ufficiale in cui si legge: “Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus–Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni”.

Piove sul bagnato per Luciano Spalletti, che dovrà così rinunciare anche a Gatti dopo Bremer, Daniele Rugani e Dusan Vlahovic tra i tanti. Gatti si è infortunato da solo nel tentativo di andare in marcatura su Buksa nei primi minuti del secondo tempo, prima di richiamare l’attenzione dei medici bianconeri. Spalletti avrà adesso a disposizione soltanto Pierre Kalulu, Lloyd Kelly e Teun Koopmeiners – ormai adattato a difensore – a disposizione, oltre al giovane Pedro Felipe della Juventus Next Gen.

Il 2025 di Gatti intanto è già finito. Assenza pesante per la Juventus, impegnata in un mese di dicembre da fuoco: Napoli, Bologna, Roma e Pisa in campionato, oltre al Pafos in Champions League. Tutte gare decisive sia per quanto riguarda il campionato, sia per quanto riguarda la Champions League.