Il giovane alla guida della bici elettrica non avrebbe rispettato uno stop: la vittima, in monopattino, è ricoverata in prognosi riservata. Bici e monopattino sequestrati, indagini in corso

È stato identificato e sarà denunciato il giovane che ieri sera a Corato, in provincia di Bari, in sella a una bici elettrica, avrebbe travolto un ragazzo di 15 anni in monopattino. L’ipotesi di reato nei confronti del conducente è quella di lesioni gravi.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’incidente sarebbe avvenuto in via Piccarreta, nel centro storico cittadino, a causa del mancato rispetto di uno stop da parte del conducente della bici. L’impatto tra i due mezzi è stato violento: il 15enne è stato subito soccorso e trasportato prima all’ospedale di Corato e, viste le gravi condizioni, trasferito in rianimazione al presidio ospedaliero “Bonomo” di Andria, dove attualmente si trova in prognosi riservata.

La bici elettrica e il monopattino coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati, mentre le autorità stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Foto di archivio