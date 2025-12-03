Il mondo FQ

I calciatori potranno andare in Coppa d’Africa solo il 15 dicembre: la Fifa cede ai club europei e cambia la regola in corsa

di Redazione Sport
L'inizio dei ritiri con le rispettive nazionali era previsto per l'8 dicembre. La protesta delle Nazionali e dei ct, che avranno pochissimo tempo per preparare la competizione
La Fifa cede alle pressioni dei club, della Uefa e delle leghe nazionali e rinvia ufficialmente la data di arrivo dei giocatori che si uniranno alle rispettive nazionali per preparare la Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio. Inizialmente previsto per l’8 dicembre, l’arrivo dei giocatori selezionati è previsto una settimana dopo, il 15 dicembre. Molte squadre avevano programmato di partire per i ritiri l’8 dicembre e avevano già pagato per questi viaggi. La Fifa si è però schierata dalla parte dei club, consentendogli di trattenere i giocatori per un’altra settimana.

Una notizia positiva per i vari club europei, visto che questo spostamento consente di avere i giocatori a disposizione per un altro weekend di campionato, ma anche per la giornata di Champions League, Europa e Conference League prevista tra il 9 e l’11 dicembre. Il Liverpool – per esempio – affronta l’Inter il 9 dicembre e potrà ancora contare su Salah.

Inizialmente infatti la Caf aveva indicato come data di disponibilità appunto l’8 dicembre, ma i club europei, tra cui molte squadre di Ligue 1 che hanno diversi calciatori convocabili per la Coppa d’Africa, avevano chiesto lo slittamento di una settimana. Una decisione della Fifa – anche se non c’è ancora alcun comunicato ufficiale – non è stata gradita da alcuni commissari tecnici di alcune nazionali africane, che hanno sottolineato il poco tempo a disposizione per lavorare e anche la scarsa qualità del lavoro atletico, visto che i calciatori arriveranno meno di una settimana prima dell’inizio della competizione.

Una bella notizia anche per i club di Serie A, come per esempio la Roma, che dovrà fare a meno di Ndicka ed El Ayanoui, che partono rispettivamente con Costa d’Avorio e Marocco. O l’Atalanta, che perderà Ademola Lookman e Odilon Kossounou. Tra le altre big invece nessuna preoccupazione: l’Inter non ha giocatori convocabili, così come Juventus e Milan. Il Napoli avrebbe André-Frank Anguissa, che però è alle prese con un lungo infortunio che non gli consentirà di partecipare alla competizione per nazionali africane.

