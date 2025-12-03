Il mondo FQ

“Ho pagato più di 100 euro e mi sento come un gorilla in gabbia”: un tifoso denuncia la vista nel nuovo Camp Nou – Video

di Redazione Sport
Un sostenitore dell'Atletico Madrid ha mostrato sui social la visuale dal settore ospiti del rinnovato stadio di Barcellona
“Tutto ciò non accadrà mai, mai al Wanda Metropolitano. Per nessuna tifoseria. I gorilla non meritano una gabbia. E gli esseri umani, ancora meno. Che schifo il Barça e che schifo Laporta”. Così un tifoso dell’Atletico Madrid ha denunciato la vista dal settore ospiti del rinnovato Camp Nou, stadio in cui il Barcellona è tornato a giocare soltanto diverse settimane fa. Il tifoso in questione – presente nel settore dedicato alla tifoseria in trasferta – ha lamentato la presenza del vetro e dei pali in ferro che ostruiscono la vista.

Il sostenitore dei Colchoneros ha pubblicato un video sui social, denunciando l’accaduto. Video che ha subito fatto il giro del web. Stupisce soprattutto il fatto che dopo gli ultimi lavori di ristrutturazione, il Camp Nou è stato presentato come all’avanguardia, moderno e pronto a offrire il miglior spettacolo possibile. Un progetto di restyling che prevedeva l’installazione di un nuovo tetto retrattile dotato di pannelli solari, l’integrazione di nuove tecnologie sostenibili come il riutilizzo dell’acqua piovana e la creazione di nuove strutture commerciali, uffici e spazi per eventi attorno allo stadio.

