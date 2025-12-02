Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 12:34

Sala replica a Calenda: “Nessun veto su Azione”. Poi i complimenti: “Lo ammiro molto” – Video

di Redazione Politica
Icona dei commenti (0)
Il sindaco di Milano esclude preclusioni verso il partito di Calenda dopo le dimissioni dell'assessore Tancredi
Icona dei commenti Commenti

“Non c’è un veto del Pd e io personalmente non ho nessun veto su Azione“. Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in merito a un possibile rimpasto di giunta col partito guidato da Carlo Calenda, dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi alla Rigenerazione urbana a causa delle inchieste. “È chiaro che non essendoci solo una posizione, qualcuno vuole spostare verso sinistra, qualcuno vuole spostare verso il centro, è difficile mettere d’accordo tutti – ha aggiunto parlando delle ambizioni dei partiti -. Però non c’è nessun veto, ogni tanto Calenda ha questa vis polemica, ma devo dire che io in realtà lo apprezzo molto e ammiro anche molto il suo coraggio, la sua volontà, la sua dedizione alla causa”. “I rapporti tra me e lui continuano a essere molto buoni e io vorrei continuassero a essere molto buoni tra la nostra coalizione e Azione – ha concluso a margine dell’inaugurazione dei mercatini di Natale attorno al Duomo -. Ricordo che Azione in questi anni ha sempre fatto la sua parte”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione