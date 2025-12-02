“Non c’è un veto del Pd e io personalmente non ho nessun veto su Azione“. Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in merito a un possibile rimpasto di giunta col partito guidato da Carlo Calenda, dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi alla Rigenerazione urbana a causa delle inchieste. “È chiaro che non essendoci solo una posizione, qualcuno vuole spostare verso sinistra, qualcuno vuole spostare verso il centro, è difficile mettere d’accordo tutti – ha aggiunto parlando delle ambizioni dei partiti -. Però non c’è nessun veto, ogni tanto Calenda ha questa vis polemica, ma devo dire che io in realtà lo apprezzo molto e ammiro anche molto il suo coraggio, la sua volontà, la sua dedizione alla causa”. “I rapporti tra me e lui continuano a essere molto buoni e io vorrei continuassero a essere molto buoni tra la nostra coalizione e Azione – ha concluso a margine dell’inaugurazione dei mercatini di Natale attorno al Duomo -. Ricordo che Azione in questi anni ha sempre fatto la sua parte”.