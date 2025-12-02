“Non c’è un veto del Pd e io personalmente non ho nessun veto su Azione“. Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in merito a un possibile rimpasto di giunta col partito guidato da Carlo Calenda, dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi alla Rigenerazione urbana a causa delle inchieste. “È chiaro che non essendoci solo una posizione, qualcuno vuole spostare verso sinistra, qualcuno vuole spostare verso il centro, è difficile mettere d’accordo tutti – ha aggiunto parlando delle ambizioni dei partiti -. Però non c’è nessun veto, ogni tanto Calenda ha questa vis polemica, ma devo dire che io in realtà lo apprezzo molto e ammiro anche molto il suo coraggio, la sua volontà, la sua dedizione alla causa”. “I rapporti tra me e lui continuano a essere molto buoni e io vorrei continuassero a essere molto buoni tra la nostra coalizione e Azione – ha concluso a margine dell’inaugurazione dei mercatini di Natale attorno al Duomo -. Ricordo che Azione in questi anni ha sempre fatto la sua parte”.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione