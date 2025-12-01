Il mondo FQ

La soluzione di Vannacci contro chi non fa il presepe: la natività “portatile” inglobata in uno zaino militare – Video

di Redazione Politica
La trovata per rispondere alle scelte di alcuni esponenti della politica che hanno deciso di non esporre il presepe nei luoghi pubblici
Non c’è fine alle trovate di Roberto Vannacci. L’eurodeputato leghista ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video mentre “sponsorizza” una nuova invenzione natalizia: il presepe nello zaino. “Ci sono posti dove il presepe lo vogliono togliere – afferma il politico nella clip – o lo vogliono nascondere. Noi invece, ce lo portiamo dietro ovunque”.

La natività non è proprio tascabile. Anzi, è inserita in un grande zaino militare, visibile grazie a un’apertura trasparente.

L’invenzione, se così si può chiamare, nasce dopo le ultime polemiche riguardanti il presepe. Come per esempio quelle nate dopo la decisione della sindaca di Genova, Silvia Salis, che ha deciso di non mettere il tradizionale presepe nell’atrio comunale.

