“Si farà nel mio stadio, c’è parcheggio e ci sono 3mila posti. Se piovesse, potremmo rimandare”: così Pietrangeli descrisse il suo funerale

“Parto col dire che, fra mille anni, si farà allo stadio Pietrangeli”. Così Nicola Pietrangeli nel 2023, parlando del suo funerale. L’ex tennista italiano – morto a 92 anni oggi, 1 dicembre – aveva parlato a Il Messaggero con ironia a proposito del suo funerale, esprimendo il desiderio di svolgerlo nel campo al Foro Italico a lui intitolato, iconico per tutti i tennisti italiani.

“Innanzitutto, perché c’è parcheggio, poi perché ci sono tremila posti a sedere. Mi dispiace che non potrò assistere, per vedere chi viene e chi non viene“, aveva proseguito poi Pietrangeli con il suo solito senso dell’umorismo. “In caso piovesse, appunto, potremmo rimandare, mettendo la bara nel sottopassaggio. La musica la sto ancora decidendo, anche se “My way” all’uscita non sarebbe male”, aveva concluso Pietrangeli.

L’ex tennista italiano è morto a 92 anni, nella mattinata di lunedì 1 dicembre. Pietrangeli è stato un’icona del tennis italiano e internazionale: è stato infatti il primo azzurro a vincere uno slam (il Roland Garros nel 1959, poi rivinto nel 1960) ma detiene anche il record di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12). Competizione che ha poi vinto da capitano nel 1976, la prima della storia dell’Italia. Pietrangeli è ancora oggi inoltre l’unico italiano inserita nella Hall of Fame del tennis mondiale.