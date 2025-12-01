Doveva essere una normale partita di Serie D quella nel girone I tra Castrumfavara e Athletic Palermo – terminata 1-2 in favore della formazione palermitana – ma è diventata un caso di livello nazionale. Il motivo è il primo gol della formazione rosanero, segnato dal giovane Zalazar al 19esimo del primo tempo. Una rete apparentemente anche stilisticamente bella da vedere, che però in realtà non è nemmeno un gol.

Perché a guardare gli highlights, a velocità normale, il tutto non è facilmente percepibile, ma se si guarda il video a rallentatore, è chiaro che il pallone non è entrato tra i pali, ma dall’esterno a causa evidentemente di un buco nella rete della porta. Un gol che però è stato convalidato nonostante le proteste del club di casa, con i giocatori furiosi con arbitro e guardalinee. Il match è poi finito 1-2_ l’Athletic Palermo ha anche raddoppiato qualche minuto più tardi, ancora con Zalazar. Inutile il gol di De Min per i padroni di casa.

Un episodio che è presto diventato un caso, con il Castrumfavara che ha denunciato tutto sui propri profili social con un post: “Clamoroso errore a Favara. Al 19′ del primo tempo è stato convalidato un gol all’Athletic Club Palermo. Gol subito contestato in campo dai nostri giocatori poiché il pallone è entrato in rete dopo essere uscito dal campo. Dalle immagini tv si evince che la palla dall’esterno sfonda la rete”.

Cosa prevede il regolamento

Ma se in campo ci può stare perdersi l’episodio (la prospettiva inganna), il vero interrogativo è se i due assistenti – come da prassi prima di ogni partita – abbiano controllato le reti della porta nel pre gara. Il match era infatti iniziato da poco più di un quarto d’ora e prima di questo gol non ce n’erano stati altri. C’è adesso attesa per capire il verdetto della Lega e se ci saranno gli estremi per una ripetizione della gara. Se l’arbitro dovesse ammettere l’errore, infatti, sarebbe un’opzione molto probabile. La prova tv in Serie D non ha infatti ufficialmente valenza e solo l’ammissione di colpevolezza del direttore di gara potrebbe portare a una ripetizione della gara in questione. Se questo non dovesse accadere, sarebbe un’ulteriore beffa per il Castrumfavara, visto il filmato abbastanza chiaro. Che però non è una prova ai fini della decisione finale sul match.