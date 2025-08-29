Felice Romano, patron del club campano di Serie D, ha infiammato la piazza durante la presentazione in piazza: i gialloblu hanno fatto una notevole campagna acquisti

In un mondo – quello del calcio – in cui spesso si cerca di scaricare le responsabilità sugli avversari, c’è un presidente che non si tira indietro ed è sicuro di vincere il campionato. Anzi, stravincere. Parliamo di Felice Romano, patron della Scafatese, ambiziosa società di Serie D di Scafati che quest’anno è una delle candidate alla vittoria del girone G. Dopo aver concluso al terzo posto lo scorso campionato, nel girone I, la formazione campana ha fatto un mercato stratosferico per la categoria, portando a Scafati diversi top di categoria.

Per questo motivo il presidente, nel corso dell’evento di presentazione ufficiale della squadra a Scafati, ha infiammato la piazza dichiarando: “Spero di rivedere Pierluigi (Pardo, che era alla conduzione, ndr) a dicembre, quando avremo già vinto il nostro campionato. Festeggeremo Natale e anche il campionato quest’anno, ragazzi”. Tantissimi applausi da parte dei diversi tifosi presenti, ma anche un gesto di scaramanzia abbastanza emblematico da parte del direttore sportivo Pietro Fusco e di alcuni giocatori, tra cui Domenico Maggio, attaccante di punta del club gialloblù.

Parole che comunque danno tantissime fiducia all’ambiente e caricano di responsabilità un gruppo di calciatori forti e un allenatore importante, quale è Gianluca Esposito che ha già vinto un campionato di Serie D con la Gelbison nel 2021/22. Nonostante infatti le parole del presidente diano l’idea di spavalderia e forse troppa convinzione dei propri mezzi, la Scafatese non può nascondersi.

In rosa nel club campano ci sono elementi del calibro del già citato Domenico Maggio, Emilio Volpicelli e Roberto Convitto per dirne tre, oltre ad alcuni esperti di promozioni dalla D come Alberto Acquadro, Joaquin Suhs e Marco Baldan. E alla prima giornata c’è già il derby contro la Nocerina, altra squadra attrezzatissima per provare a vincere il girone G della quarta serie del calcio italiano.

Credit photo: pagina Facebook “Scafatese Calcio 1922”