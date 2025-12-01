“Adesso sento Geri De Rosa che fa il basket”: il telecronista Sky sbrocca in diretta, caos in regia durante Atalanta-Fiorentina

“Mi fate sapere quando è legittimo parlare con i bordocampisti per favore? Grazie”. È il riassunto di quanto accaduto ieri – domenica 30 novembre – durante la diretta di Sky Sport del match di Serie A tra Atalanta e Fiorentina. A parlare è Riccardo Gentile, telecronista Sky designato per il match.

Tutto è accaduto quando Gentile ha dato la linea a bordocampo a Vanessa Leonardi, che come di consueto ha cominciato il suo intervento accanto alle panchine. Audio perfettamente udibile in tv, ma non evidentemente nelle cuffie del telecronista, che a quel punto ha iniziato a esclamare quasi spazientito: “Non sento Vanessa, non sento niente, non sento niente“.

In seguito Gentile ha proseguito la telecronaca, alternando però fasi di racconto della gara a lamentele con la regia: “De Roon… mi fate sapere quando è legittimo parlare con i bordocampisti per favore?”. E dopo alcuni secondi di pausa, ha ripreso: “Kossounou, Hien… Io sento Geri De Rosa che fa una telecronaca di basket adesso“. Dopo alcuni minuti concitati e di incomprensioni, Gentile ha ripreso la telecronaca regolarmente.