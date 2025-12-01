La famiglia ha comunicato quando e dove verrà dato l'ultimo saluto a una leggenda del tennis

Saranno celebrati mercoledì 3 dicembre i funerali di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, scomparso lunedì a 92 anni. La famiglia ha comunicato che, per consentire a tutti di rendergli omaggio, sarà allestita una camera ardente al Foro Italico, proprio sul Campo che porta il suo nome, Pietrangeli, luogo simbolico della sua carriera e della storia del tennis italiano. Lo aveva espressamente richiesto, con la sua consueta ironia, anche lo stesso campione della racchetta.

L’apertura della camera ardente è prevista dalle ore 9 alle 14. In questo arco di tempo tutti gli amici, tifosi e rappresentanti del mondo sportivo potranno salutare l’ex campione, primo italiano a vincere uno Slam e unico inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, oltre che primatista assoluto di Coppa Davis per partite giocate e vittorie.

Terminata la camera ardente, alle ore 15 di mercoledì sarà celebrata la funzione religiosa nella Chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio. La messa esequiale sarà l’occasione per l’ultimo saluto a un atleta che ha lasciato un segno indelebile nella storia dello sport italiano: due trionfi consecutivi al Roland Garros, nel 1959 e nel 1960, un totale di 48 titoli in carriera e il successo alla Coppa Davis del 1976 come capitano non giocatore.La famiglia ha ringraziato le numerose persone che nelle ultime ore hanno espresso affetto e gratitudine per la sua scomparsa.