“Non abbiamo particolari informazioni: il quadro è stabile, Emma è vigile, come è sempre stata, ed è importante adesso vedere come evolveranno le prossime ore, come si definirà meglio il quadro complessivo”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi dopo la visita a Emma Bonino, ricoverata in terapia intensiva nel reparto di Neurologia dell’ospedale San Filippo Neri. “Sono in corso ulteriori accertamenti e non abbiamo altre informazioni. Comunque Emma è vigile e cosciente“, ha ribadito Magi, spiegando che “ovviamente è provata da questa situazione, però è presente. I medici non ci hanno fornito dettagli ulteriori, quindi è necessario aspettare gli esami che sono ancora in corso”. Sui problemi respiratori della senatrice Magi ha precisato: “Non ci hanno confermato questa cosa, quindi non è chiaro. Non abbiamo avuto una diagnosi chiara e non possiamo fornirla”. Il segretario di +Europa ha poi chiarito le ragioni del trasferimento dal Santo Spirito al San Filippo Neri: “La decisione è stata presa dalla struttura dove era ricoverata. Qui c’è una dotazione tecnica e una specializzazione particolare ritenute più adeguate alla situazione di Emma e al suo decorsi. Nei giorni precedenti non aveva avuto particolari malori – ha aggiunto – e le sue condizioni, dopo l’ultimo ricovero, erano buone, pur restando sotto controllo”. Magi ha infine ringraziato “per la grande solidarietà arrivata da istituzioni, amici e avversari politici, indistintamente. È un segnale importante dell’affetto e della stima che circondano Emma”. Bonino, ha concluso, “ci è sembrata molto stanca e affaticata, però vigile: ed è questo l’aspetto più importante in questo momento”.