“Anche a te piace cucinare? Anche a me, potresti darmi qualche consiglio”. Un carabiniere della centrale operativa della Compagnia di Colleferro, alle porte di Roma, ha convinto un 17enne a non lanciarsi sotto un treno in corsa. Il giovane aveva chiamato il 112, manifestando la propria volontà. Il carabiniere di turno con lucidità e fermezza ha instaurato un dialogo col ragazzo, riuscendo a rassicurarlo e a guadagnare tempo fino all’arrivo della pattuglia, che lo ha rintracciato e messo in sicurezza. Nel video, la telefonata tra i due: “Hai quasi l’età di mia figlia, hai tutta la vita davanti”.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).