Ultimo aggiornamento: 16:55

“Ma ci deve scappare il morto?”, paura tra i tifosi allo Stadio Maradona: infiltrazioni durante Napoli-Qarabag

di F. Q.
La video-denuncia condivisa anche dal deputato Borrelli
Paura tra i tifosi che martedì 25 novembre hanno assistito alla partita di Champions Leauge tra il Napoli e il Qarabag. Allo stadio Diego Armando Maradona del capoluogo campano, infatti, la pioggia intensa è arrivata anche sugli spalti. Come ripreso da alcuni tifosi lo stadio cade a pezzi con pesanti infiltrazioni d’acqua.

A denunciare l’accaduto è anche il deputato Francesco Emilio Borrelli che pubblica sui suoi canali social le immagini con una didascalia eloquente, probabilmente proveniente dallo stesso tifoso che ha ripreso la scena: “Ma ci deve scappare prima il morto allo Stadio Maradona?”

