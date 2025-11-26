“Non è un epilogo inaspettato, ma è certamente doloroso”. Con una frase breve, ma chiara, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha descritto la situazione: il Rimini calcio sta per fallire. E la squadra sta per essere esclusa dal Girone B del campionato di Serie C. “Ce l’aspettavamo” ha continuato Sadegholvaad, “viste le incredibili e vergognose vicende societarie che ormai si susseguono da molti mesi. Siamo già in contatto con le Istituzioni calcistiche preposte per la gestione di questa fase transitoria”.

Cosa è successo

In queste ultime ore, infatti, la società ha formalmente avviato la procedura di liquidazione. Si tratta del primo passaggio propedeutico all’istanza di fallimento che dovrebbe a breve prendere forma. Un dramma sportivo per la città e per i calciatori, in costante contatto con l’AIC per provare a capire cosa sarà del loro futuro che, al momento, sembra proprio segnato. Difficilmente, infatti, il Rimini si potrà salvare, nonostante le istituzioni comunali stiano provando a tenere in piedi ogni discorso. Con la procedura di liquidazione, però, si è messa automaticamente in moto la macchina della Figc, che potrebbe a breve portare all’esclusione del club dal campionato.

I passaggi

Prima di tutto, il bilancio: a giugno 2025, la società ha dichiarato un passivo di 4 milioni di euro. Pesantissimo, soprattutto vista la categoria di militanza del club. Da queste perdite, di fatto, il Rimini non si è davvero mai più ripreso. E ora che l’assemblea dei soci ha confermato la richiesta di liquidazione, dovrebbe scattare automaticamente la decadenza dalla affiliazione alla Lega di competenza, come espresso dall’articolo 16 delle N.O.I.F., le regole interne della Federazione.

La Figc, di fatto, non può che prendere atto della situazione e arrivare a deliberare, anche se le tempistiche non sono certe. La sensazione è che, comunque, una decisione non tarderà ad arrivare: se non sarà per questi giorni, dovrebbe essere per la prossima settimana e potrebbe portare all’esclusione del Rimini dal campionato di Serie C. La stessa Lega Pro è in attesa di capire cosa succederà, così come tutte le altre squadre del Girone: si tratta di una situazione che si protrae da mesi e che ha trovato (o meglio, sta trovando) il suo triste epilogo solo in questi giorni. Con un paradosso: l’8 aprile 2025, la società vinceva la Coppa Italia di Serie C. Anche di quella, ora, non resterà traccia.