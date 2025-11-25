Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 15:37

Berrettini canta Ligabue, Cobolli beve miele e il coro di Sonego: i video di Vavassori con tutti i retroscena della Coppa Davis

di F. Q.
Il doppista ha pubblicato un post su Instagram con vari momenti esilaranti: dalle sfide alla Playstation all'esilarante conferenza stampa da un'altra prospettiva
La forza del gruppo decisiva per la vittoria della Coppa Davis, dicevamo. Lo ha evidenziato Flavio Cobolli, ma anche Matteo Berrettini. L’ennesima conferma è arrivata da Andrea Vavassori, doppista dell’Italia convocato insieme a Simone Bolelli. E la sua conferma arriva da un post social condiviso sul proprio profilo in cui ha svelato tutti i retroscena e il dietro le quinte di un gruppo che si divertiva fuori dal campo, in qualsiasi contesto e situazione. Tra i primi video c’è una partita alla Playstation (la famosa di cui parlava Cobolli dopo il trionfo) tra lo stesso Cobolli e Berrettini, con il primo che dopo una sconfitta impreca.

E poi un Sonego scatenato che canta a squarciagola un coro per Flavio Cobolli negli spogliatoi, un Berrettini in versione Ligabue, un collaboratore in stile Superman, lo stesso Cobolli che beve miele dopo una partita. E ancora, un coro anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, ma anche la surreale conferenza stampa vista da un’altra prospettiva: quella del telefono di Vavassori che – consapevole di ciò che sarebbe potuto accadere – ha da subito filmato lo show di Cobolli.

Tra i video più simpatici ce n’è uno che ritrae proprio Vavassori e Bolelli mentre si riscaldano negli spogliatoi, ma contemporaneamente guardano il match di Cobolli ed esultano dopo un punto. I due infatti si stavano preparando a un eventuale doppio in caso di sconfitta del collega. Tutti retroscena simpatici apprezzati anche da Sara Errani e Jasmine Paolini. La prima ha commentato con un emblematico “fusi veri“, con un cuore e una serie di emoji sorridenti. Paolini ha invece scritto: “Questi siete: matti da legare“, con una lunga risata a seguire.

