Berrettini canta Ligabue, Cobolli beve miele e il coro di Sonego: i video di Vavassori con tutti i retroscena della Coppa Davis

La forza del gruppo decisiva per la vittoria della Coppa Davis, dicevamo. Lo ha evidenziato Flavio Cobolli, ma anche Matteo Berrettini. L’ennesima conferma è arrivata da Andrea Vavassori, doppista dell’Italia convocato insieme a Simone Bolelli. E la sua conferma arriva da un post social condiviso sul proprio profilo in cui ha svelato tutti i retroscena e il dietro le quinte di un gruppo che si divertiva fuori dal campo, in qualsiasi contesto e situazione. Tra i primi video c’è una partita alla Playstation (la famosa di cui parlava Cobolli dopo il trionfo) tra lo stesso Cobolli e Berrettini, con il primo che dopo una sconfitta impreca.

E poi un Sonego scatenato che canta a squarciagola un coro per Flavio Cobolli negli spogliatoi, un Berrettini in versione Ligabue, un collaboratore in stile Superman, lo stesso Cobolli che beve miele dopo una partita. E ancora, un coro anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, ma anche la surreale conferenza stampa vista da un’altra prospettiva: quella del telefono di Vavassori che – consapevole di ciò che sarebbe potuto accadere – ha da subito filmato lo show di Cobolli.

Tra i video più simpatici ce n’è uno che ritrae proprio Vavassori e Bolelli mentre si riscaldano negli spogliatoi, ma contemporaneamente guardano il match di Cobolli ed esultano dopo un punto. I due infatti si stavano preparando a un eventuale doppio in caso di sconfitta del collega. Tutti retroscena simpatici apprezzati anche da Sara Errani e Jasmine Paolini. La prima ha commentato con un emblematico “fusi veri“, con un cuore e una serie di emoji sorridenti. Paolini ha invece scritto: “Questi siete: matti da legare“, con una lunga risata a seguire.