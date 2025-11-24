“Non è un vantaggio, ma uno svantaggio dover rimanere aperti in un periodo in cui sappiamo che proprio quella zona sarà solo per la famiglia olimpica”. Alla domanda del Fattto.it sul perché il ristorante “El Camineto” di cui è socio il suo compagno Dimitri Kunz potrà rimanere aperto mentre gli altri no, la ministra del turismo Daniela Santanché prova a schermirsi. “Non credo che il ministro del Turismo debba rispondere a questa domanda perché non sono così informata” inizia a rispondere, per poi dichiarare che secondo “quello che ho capito parlando in famiglia è che non è un vantaggio perché ci saranno delle convenzioni a prezzi diversi rispetto a quelli che fa il Caminetto”. Eppure rispetto ad altri rifugi, che dovranno chiudere per mancanza di sciatori da metà gennaio a metà marzo, l’esercizio di lusso potrà rimanere aperto. Ma per la ministra del turismo, rispondere a questa domanda, rappresenta una “perdita di tempo”.
