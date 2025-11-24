Il video profetico di Fiorello e Volandri girato prima della Coppa Davis: “È successo di nuovo”

“Noi non siamo per niente scaramantici”. Inizia così il dialogo tra Rosario Fiorello e Filippo Volandri in un video diffuso dopo la vittoria della Coppa Davis sul profilo dello showman siciliano. Poi la spiegazione: “Lo abbiamo fatto due volte. Abbiamo palleggiato due volte prima della Coppa Davis e due volte ci è andata bene“, spiega Fiorello mentre si trova in un campo da tennis proprio con Volandri con una racchetta in mano e in tenuta tennistica.

“Adesso non succederà, la scaramanzia va assecondata”, continua Fiorello, che poi ancora dichiara: “Non succederà, ma se succederà…”. Poi un incrocio delle racchette sempre per scaramanzia e una risata finale. Un video che visto oggi sembra profetico, visto che poi l’Italia ha trionfato per il terzo anno consecutivo, battendo la Spagna.

“È successo di nuovo”, ha scritto Fiorello su Instagram dopo le vittorie di Matteo Berrettini contro Pablo Carreno Busta e di Flavio Cobolli contro Jaume Munar. Tre partitelle pre Davis tra Fiorello e Volandri, tre vittorie nella competizione. E visto il trend, è possibile che il prossimo anno, verso novembre, i due si rivedranno su un campo da tennis per fare due scambi.