Non contento, ha difeso il commento postato su Instagram sostenendo fosse una risposta sarcastica a una domanda posta dalla vittima, accusando i critici di moralismo

“Perché c’è a chi piace cruda e a chi cotta la moglie”. E’ il commento a un post su Instagram del Corriere su un articolo che parlava dell’impegno nelle scuole contro la violenza di genere di Valentina Pitzalis (foto), bruciata e sfigurata dall’ex marito che tentò di ucciderla dandole fuoco col cherosene. A firmare oggi un commento del genere e addirittura a difenderlo è Vincenzo D’Anna, il 74enne ex senatore casertano con una storia politica che va dalla Democrazia Cristiana a Forza Italia e oggi presidente della Federazione degli Ordini regionali dei biologi (Fnob).

A rilanciare il fatto è stata Selvaggia Lucarelli, che da tempo segue la complessa vicenda della Pitzalis e ne sostiene l’ammirevole impegno. Nonostante la generale indignazione e i tanti utenti che sui social lo hanno invitato a riflettere sulle sue parole, l’ex senatore non ha ritrattato. Anzi, D’Anna ha difeso il suo intervento, sostenendo si trattasse di una risposta sarcastica a una domanda posta dalla vittima e accusando i critici di essere “moralisti semianalfabeti” che non comprendono il contesto né l’ironia.

La storia di Pitzalis risale a quattordici anni fa, quando l’ex marito, Manuel Piredda, la cosparse di cherosene e le diede fuoco. Piredda morì accidentalmente nel rogo. Pur essendosi salvata in maniera quasi miracolosa, Pitzalis ha riportato ustioni gravissime e permanenti. Le lesioni l’hanno lasciata invalida, con il volto sfigurato, l’amputazione della mano sinistra e la funzionalità compromessa della destra. Come non bastasse, ha affrontato anni di “vittimizzazione secondaria” e gli attacchi dei familiari dell’ex marito che l’hanno accusata di essere l’omicida del figlio. Accuse per le quali è stata riconosciuta totalmente estraneità ai fatti.

Oggi, mentre l’Italia dibatte sulla necessità dell’educazione sesso-affettiva ai giovani, Pitzalis dedica il suo impegno alla prevenzione della violenza di genere, testimoniando la sua esperienza come avvenuto recentemente agli Arcimboldi di Milano di fronte a più di duemila studenti. Tornerà sul palco martedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Al Teatro Carcano di Milano, dove sarà affiancata proprio dalla giornalista Selvaggia Lucarelli per condividere la sua storia.