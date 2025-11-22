Il mondo FQ

Incendio in una casa di riposo in provincia di Roma: morta una donna di 87 anni, quattro intossicati

Non sono ancora chiare le cause che hanno generato le fiamme. Al termine dell’intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine, con la messa in sicurezza della struttura, l’edificio è stato posto sotto sequestro
Un incendio è divampato in una casa di riposo a Torrita Tiberina, in provincia di Roma, dove vivevano 16 anziani. Una di loro, una donna di 87 anni, è morta all’interno della propria stanza al primo piano, mentre altre quattro persone sono state ricoverate in ospedale per intossicazione dovuta all’inalazione dei fumi. Il rogo si è diffuso nella serata di venerdì e ci sono volute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, accorse nei pressi della struttura di piazza Matteotti alle 22, per domarlo. Sul posto anche il funzionario di guardia, il capo turno provinciale e la squadra di Polizia Giudiziaria.

Non sono ancora chiare le cause che hanno generato le fiamme. Il personale giunto sul posto ha soccorso immediatamente le persone che si trovavano presso la casa di riposo affidandole ai sanitari del 118 che hanno trasportato quattro di loro in ospedale. Al termine dell’intervento, con la messa in sicurezza della struttura, l’edificio è stato posto sotto sequestro.

