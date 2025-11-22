Cori razzisti contro Dusan Vlahovic, Fiorentina-Juventus sospesa per qualche minuto: cosa è successo

Attimi di incertezza e concitazione durante la sfida tra Fiorentina e Juventus. Una sfida già di per sé incandescente per la rivalità tra le due tifoserie si è riscaldata ancora di più quando al 14esimo è stato concesso un rigore in favore della Juventus per fallo su Dusan Vlahovic. Rigore poi revocato, con l’arbitro che dopo revisione al Var ha deciso di invertire la decisione. A quel punto la sfida è rimasta ferma per qualche minuto a causa di alcuni cori discriminatori nei confronti dell’attaccante serbo, grande ex della gara.

L’arbitro ha parlato con i due capitani e dopo qualche minuto di stop il gioco è ripreso. Ma il rischio sospensione è alto: qualora infatti si dovessero sentire altri cori, il match verrebbe sospeso. Sono stati fatti già due annunci dallo speaker del Franchi, su invito dell’arbitro Doveri, con la richiesta ai tifosi di evitare cori di discriminazione razziale. Lo stesso capitano della Fiorentina Ranieri è andato sotto la Curva per chiedere ai tifosi di smetterla.