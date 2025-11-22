Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 18:30

Cori razzisti contro Dusan Vlahovic, Fiorentina-Juventus sospesa per qualche minuto: cosa è successo

di F. Q.
Dopo il rigore in favore dei bianconeri revocato, il match è rimasto fermo per alcuni attimi: poi l'annuncio dello speaker
Cori razzisti contro Dusan Vlahovic, Fiorentina-Juventus sospesa per qualche minuto: cosa è successo
Icona dei commenti Commenti

Attimi di incertezza e concitazione durante la sfida tra Fiorentina e Juventus. Una sfida già di per sé incandescente per la rivalità tra le due tifoserie si è riscaldata ancora di più quando al 14esimo è stato concesso un rigore in favore della Juventus per fallo su Dusan Vlahovic. Rigore poi revocato, con l’arbitro che dopo revisione al Var ha deciso di invertire la decisione. A quel punto la sfida è rimasta ferma per qualche minuto a causa di alcuni cori discriminatori nei confronti dell’attaccante serbo, grande ex della gara.

L’arbitro ha parlato con i due capitani e dopo qualche minuto di stop il gioco è ripreso. Ma il rischio sospensione è alto: qualora infatti si dovessero sentire altri cori, il match verrebbe sospeso. Sono stati fatti già due annunci dallo speaker del Franchi, su invito dell’arbitro Doveri, con la richiesta ai tifosi di evitare cori di discriminazione razziale. Lo stesso capitano della Fiorentina Ranieri è andato sotto la Curva per chiedere ai tifosi di smetterla.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione