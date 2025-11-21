“Mi ero preoccupato, ho subito una bella botta. Non sono al 100%, un passo alla volta”: Italiano racconta i giorni in ospedale

“Ho subito una bella botta, per dieci giorni sono stato non bene e mi ero preoccupato“. A distanza di circa un mese dall’ultima volta – era il 19 ottobre – l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano è tornato a parlare in conferenza stampa. Italiano è stato infatti ricoverato in ospedale a causa di una polmonite, saltando diverse partite e guidando la squadra prima guardando i match in tv, poi dagli spogliatoi.

“Porterò ancora qualche strascico, ma sono in miglioramento e un passo alla volta tornerò al cento per cento. Ringrazio l’equipe del Sant’Orsola e il dottor Nava e pure Daniel Niccolini e i ragazzi: sono stati bravissimi nel continuare la striscia positiva e io sono felice di essere tornato in panchina e alle partite dal vivo”, ha spiegato Italiano.

A causa della polmonite – con una settimana di ricovero – l’allenatore del Bologna ha seguito le trasferte di Bucarest in Europa League e Firenze in campionato dall’ospedale: “Faticoso vederle così – ha raccontato – anche perché non puoi sfogare le situazioni di nervosismo confrontandoti con lo staff”. Rientrato in panchina con Brann e Napoli, dopo aver assistito dagli spogliatoi ai match con Torino e Parma, adesso Italiano non è al 100% ma ha comunque spiegato di stare meglio e di riprendersi gradualmente.

Domani intanto il Bologna sfiderà l’Udinese in trasferta nella prima di campionato al rientro dalla sosta, ma senza diverse pedine fondamentali. Out gli infortunati Cambiaghi, Freuler, Holm, Skorupski e Rowe, non convocato neppure Immobile: “Sta migliorando, in questi giorni ha iniziato a spingere di più e ad allenarsi in gruppo, ma ancora non si sente al meglio, anche se si sta liberando della paura di una ricaduta. Ha avuto un infortunio pesante, è una scelta concordata. Sotto l’albero di Natale spero di trovare un’infermeria finalmente vuota”.

Intanto continua il buon momento della formazione rossoblù, che tra tutte le competizioni non perde dal 25 settembre: 1-0 sul campo dell’Aston Villa. Dopo un inizio di campionato in cui erano arrivate due sconfitte nelle prime quattro (anche se contro Milan e Roma), la formazione bolognese è in gran forma e si trova al quinto posto con 21 punti in classifica, a -3 dal primo posto occupato da Inter e Roma.