Vincenzo Italiano – allenatore del Bologna – è stato dimesso questa mattina dal policlinico S.Orsola-Malpighi. Buone notizie per il tecnico bolognese, che nei giorni scorsi era stato ricoverato nel reparto di pneumologia a causa di una polmonite di natura batterica (non dovuta a Covid). Lo comunica il club emiliano in una nota. “Nella mattinata di oggi Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico S. Orsola-Malpighi. Le condizioni cliniche sono buone; il mister rientrerà al lavoro domani e sarà sotto osservazione dello staff medico del club – scrive il club -. Il Bologna Fc 1909 ringrazia sentitamente il prof. Stefano Nava, direttore della pneumologia del policlinico, la professoressa Lara Pisani e tutto il personale del reparto per la professionalità, umanità e disponibilità mostrate nei confronti del mister”.

Il tecnico è rimasto in ospedale per sette giorni e tornerà in panchina nella sfida contro il Torino. Italiano aveva già saltato la partita di Europa League, giocata (e vinta 1-2) giovedì alle 18:45 contro la Steaua Bucarest in Romania. Era assente anche nel match giocato domenica alle 18:00 contro la Fiorentina, pareggiato 2-2, con il Bologna che è stato anche sopra di due gol. La formazione bolognese è reduce da due vittorie e un pareggio nelle ultime tre (cinque risultati utili in fila): tre punti contro Pisa e Cagliari, uno contro la Fiorentina appunto. Dopo l’ottima passata stagione, adesso Orsolini e compagni si trovano al quinto posto con 14 punti.