Per il tecnico rossoblù è stata necessaria una terapia antibiotica specifica per combattere una polmonite: non sarà in panchina in Europa League

“Vincenzo Italiano è stato ricoverato a Bologna al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi – nel reparto di pneumologia – a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid)”. Con una nota ufficiale il Bologna ha comunicato il ricovero del proprio allenatore dalla serata di lunedì, 20 ottobre. Il Bologna specifica anche che per la polmonite è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L’allenatore rimarrà adesso per circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. “Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni”, si legge ancora nella nota diffusa dal club rossoblù.

Il tecnico non sarà quindi in panchina nella sfida di Europa League, in programma giovedì alle 18:45 contro la Steaua Bucarest in Romania. Da capire se ci sarà invece nella sfida di Serie A a Firenze, in programma domenica alle 18:00, contro la Fiorentina, ultima squadra allenata da Italiano prima di arrivare al Bologna. La formazione bolognese è reduce da due vittorie consecutive (quattro risultati utili in fila) contro Pisa e Cagliari. Dopo l’ottima passata stagione, adesso Orsolini e compagni si trovano al quinto posto con 13 punti.