Incidente in viale Fulvio Testi a Milano, il video girato subito dopo lo schianto che scagiona il 20enne

Il video girato da un passante e pubblicato su Tik Tok
Un video girato da un passante e pubblicato su Tik Tok mostra i momenti appena successivi all’incidente di domenica mattina in viale Fulvio Testi a Milano, che è costato la vita al 19enne Pietro Silva Orrego. Nel filmato si vede il ventenne, inizialmente riconosciuto come conducente, tentare di rompere il vetro dell’auto per soccorrere chi era intrappolato dentro il Mercedes. La clip chiarisce il mistero della scarpa ritrovata tra i rottami del Suv: il ventenne l’ha persa prendendo a calci il vetro e non perché si trovava al volante (come inizialmente pensato dagli inquirenti).

