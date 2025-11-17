Il mondo FQ

Gianni Morandi a Sinner: “L’Italia nel mondo è famosa per la Ferrari, Armani e… tu” – Video

L'incontro tra i due dopo la vittoria del campione altoatesino della Atp Finals
“Ho ascolto prima, mi ha portato fortuna”. Esordisce così Jannik Sinner, fresco di vittoria delle Atp Finals nella finale contro Carlos Alcaraz, quando incontra Gianni Morandi. Morandi si è esibito ieri all’Inalpi Arena di Torino, prima del match conclusivo del torneo. Tra strette di mano e abbracci, il cantante emiliano replica: “In Italia ci sono Ferrari, Armani e tu… nel mondo”.

