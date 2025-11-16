Il mondo FQ

di F. Q.
Nelle settimane precedente il giornalista aveva attaccato il tennista italiano dopo la sua rinuncia alla Coppa Davis
“È più forte di me. Sto tifando Jannik”: ora anche Bruno Vespa prova a salire sul carro di Sinner
“È più forte di me. Sto tifando Sinner”. Alla fine anche Bruno Vespa ha ceduto e ha tifato per l’azzurro, sempre più nella storia dello sport italiano dopo il suo secondo successo consecutivo alle Atp Finals in finale contro Carlos Alcaraz. A scriverlo su X è stato proprio il giornalista, durante la finale con Alcaraz a Torino, vinta dall’azzurro per 7-6, 7-5. Vespa si era infatti unito alla schiera di tutti i giornalisti (ma non solo), che avevano attaccato l’altoatesino in seguito alla sua decisione di non giocare la Coppa Davis dopo aver portato l’Italia a vincerla per due anni consecutivi: nel 2023 e nel 2024. Adesso che a Torino però l’azzurro ha continuato a far divertire gli italiani, ha conquistato per il secondo anno consecutivo il trofeo del torneo tra i migliori otto e ha avvicinato sempre più persone al mondo del tennis, anche Bruno Vespa ha deciso di salire sul carro.

Per chi si fosse perso i precedenti, il giornalista nelle scorse settimane – dopo la sua rinuncia alla Coppa Davis – aveva attaccato Jannik Sinner per due volte su X. Prima scrivendo “Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco, risiede a Montecarlo e non gioca con la nazionale”, facendo una gaffe chiamando Alcaraz erroneamente “Alvarez”. Poi aggiungendo: “Dimenticavo, la rinuncia alle Olimpiadi e soprattutto il rifiuto di incontrare il capo dello Stato”. Frasi a cui Sinner non ha mai risposto.

