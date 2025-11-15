Il mondo FQ

Tennis

“Il tennis come la Formula 1, una ricerca spasmodica del sorpasso. Il resto è noia”: il post di Porro durante il match di Sinner

Il giornalista ha attaccato l'azzurro nel mezzo della semifinale delle Atp Finals 2025, poi vinta in due set contro Alex De Minaur. Nei commenti però in molti lo criticano
“Il tennis come la Formula 1, una ricerca spasmodica del sorpasso. Il resto è noia”: il post di Porro durante il match di Sinner
Si pensava che l’ondata di giornalisti che non scrivono di sport e che parlano di Sinner fosse terminata dopo la bufera per la rinuncia alla Coppa Davis. E invece no, perché l’altoatesino dà fastidio anche quando vince. Nel mezzo di una semifinale storica (l’ennesima) per l’Italia alle Atp Finals 2025, Nicola Porro – noto giornalista – ha scritto su X: “Ormai il tennis rischia di diventare come formula1. Alla ricerca spasmodica di un sorpasso. Per il resto è noia”, con hashtag su Atp Finals e su Jannik Sinner. Chiaro il riferimento all’azzurro e alla lotta per il primo posto con Carlos Alcaraz, entusiasmante e avvincente tanto quanto quelle che hanno visto protagonisti per ultimi Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal.

Un commento inopportuno nel bel mezzo di un appuntamento storico per l’Italia e mentre Sinner si stava per qualificare per la terza finale consecutiva alle Atp Finals, battendo Alex De Minaur in due set e ricevendo l’applauso di tutto il pubblico dell’Inalpi Arena di Torino. Ed è stato un tweet che non è passato inosservato agli utenti, che lo hanno ampiamente criticato.

“Ciascuno è libero di avere la propria opinione, ma sentenziare su quanto non si conosce lascia il tempo che trova”, “Può annoiare solo chi lo guarda con disinteresse e chi non conosce il gioco. Per gli altri questi livelli sono una goduria”. Insomma, un tweet con un timing rivedibile, che ha ricevuto pochi consensi e molte critiche, qualcuna anche più pesante e meno carina: “Mi dica che sta scherzando”, si legge sotto il tweet. E intanto Sinner – domani 16 novembre – giocherà l’ennesima finale di una carriera ancora lunghissima.

